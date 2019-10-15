Пожилой ирландец в последний раз повеселился над родственниками

Пожилой ирландец, известный веселым нравом и склонностью к шуткам на грани приличия, даже после смерти шокировал родственников и соседей. Он записал причудливый аудиофайл, который воспроизвел на собственных похоронах, пишет портал 20min.ch.

Сосредоточенные и молчаливые близкие собрались на похороны мужчины. Вдруг из-под земли в глубине саркофага раздался стук по дереву. Все отпрянули от могилы, когда услышали загробный голос: "Здесь чертовски темно, выпустите меня, наконец". "Это священник, которого я слышу", - продолжает спрашивать людей "покойник", - По какому случаю он здесь?"

Видео с похорон, которые вызывает смех и сочувствие, и размещенное на социальном сайте Reddit, собрало многочисленные лайки. За кадром остались организаторы столь неоднозначного действии на кладбище.