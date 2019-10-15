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15.10.2019 18:45
Рубрика: Власть

Зверское кино

Правительство одобрило законопроект о блокировке сайтов живодеров
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
В Думе этой осенью скорее всего успеют рассмотреть законопроект о досудебной блокировке контента с информацией о жестоком обращении с животными. Правительство его одобрило.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автор документа - председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Фото: iStock
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Законопроект расширяет список оснований для включения в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Если закон примут, а шансы на это велики, то новым основанием станет наличие информации, содержащей материалы о жестоком обращении с животными.

Сегодня в интернете , к сожалению, нетрудно найти сайты этих, ну очень мягко говоря, плохих граждан, которые хвастаются убийством или издевательствами над животными. Часть создателей такого "кино" банально психически нездоровы, это люди, которых надо лечить, другие из-за кучи комплексов таким образом пытаются доказать свою "крутизну".

С такими должны разбираться полиция и суды.

Если законопроект станет законом, то Роскомнадзор будет блокировать сайты с запрещенной информацией, выявляя соответствующий контент или получая сообщения о его наличии. Ну а потом включится полиция, чтобы привлечь живодеров по уголовной статье.

В пояснительной записке подчеркнуто, что такой порядок не будет подменять производство, связанное с расследованием дел по статье 245 Уголовного кодекса. "В случае выявления признаков состава преступления, закрепленного ст. 245 УК РФ, на сайтах в сети интернет соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в рамках установленной компетенции", - подчеркнуто в пояснительной записке.

Напомним, статья 245 Уголовного кодекса была поправлена в конце 2017 года. По ней за "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье", если имела место публичная демонстрация в СМИ или интернете, положен как минимум штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а как максимум - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Почему понадобился такой законопроект? Сегодня недостаточно юридических механизмов для того, чтобы оперативно прекращать распространение контента, смакующего убийства "меньших братьев". Заблокировать живодерское "кино" можно только после решения суда. По статистике Роскомнадзора, с 2006 года к ним поступило 1475 решений судов "указанной направленности". Как правило, в суды обращаются прокуроры - на основании обращений граждан в том числе. Но суд - дело долгое. И тянется не менее трех месяцев.

По статистике же Верховного суда за жестокое обращение с животными прозвучало почти сорок приговоров. Сейчас Закон "Об информации, информатизации и защите информации" допускает внесудебную блокировку сайтов в нескольких случаях: распространение детской порнографии, призывы к суициду или рассказ о способах самоубийства, способах изготовления наркотиков. "Кино" об издевательстве над животными дополнит список.

Если законопроект станет законом, то Роскомнадзор будет блокировать сайты с запрещенной информацией, выявляя соответствующий контент или получая сообщения о его наличии. Ну а потом включится полиция, чтобы привлечь живодеров по уголовной статье.

В пояснительной записке подчеркнуто, что такой порядок не будет подменять производство, связанное с расследованием дел по статье 245 Уголовного кодекса. "В случае выявления признаков состава преступления, закрепленного ст. 245 УК РФ, на сайтах в сети интернет соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в рамках установленной компетенции", - подчеркнуто в пояснительной записке.

Напомним, статья 245 Уголовного кодекса была поправлена в конце 2017 года. По ней за "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье", если имела место публичная демонстрация в СМИ или интернете, положен как минимум штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а как максимум - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Почему понадобился такой законопроект? Сегодня недостаточно юридических механизмов для того, чтобы оперативно прекращать распространение контента, смакующего убийства "меньших братьев". Заблокировать живодерское "кино" можно только после решения суда. По статистике Роскомнадзора, с 2006 года к ним поступило 1475 решений судов "указанной направленности". Как правило, в суды обращаются прокуроры - на основании обращений граждан в том числе. Но суд - дело долгое. И тянется не менее трех месяцев.

По статистике же Верховного суда за жестокое обращение с животными прозвучало почти сорок приговоров. Сейчас Закон "Об информации, информатизации и защите информации" допускает внесудебную блокировку сайтов в нескольких случаях: распространение детской порнографии, призывы к суициду или рассказ о способах самоубийства, способах изготовления наркотиков. "Кино" об издевательстве над животными дополнит список.

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