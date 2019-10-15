Правительство предложило отменить плановые проверки в рыболовной отрасли. Соответствующий законопроект кабмин внес в Госдуму. Сейчас Росрыболовство вправе проводить внеплановые проверки, а также плановые проверки и осмотры.

"По данным статистической отчетности за 2018 год должностными лицами территориальных управлений Росрыболовства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено всего 1168 плановых проверок. По результат данных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 631 нарушение, то есть в среднем на одну плановую проверку приходится менее 0,54 выявленных нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Одновременно в 2018 году было проведено 99 802 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 103 455 нарушений, то есть в среднем на одно рейдовое мероприятие приходится одно выявленное нарушение законодательства. В связи с чем предлагается отказаться от плановых проверок юридических лиц в пользу более эффективных рейдовых мероприятий", - говорится в пояснительной записке к документу.