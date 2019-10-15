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Предпенсионерам предлагают изучить компьютерный дизайн
Переподготовка работников предпенсионного и пенсионного возраста - в центре внимания правительства. Службы занятости, подразделения движения Ворлдскиллс ориентируют готовить людей так, чтобы они оставались востребованными в старой профессии или обучились новому делу. Как отметил на днях премьер Дмитрий Медведев, одно из самых перспективных направлений - обучение компьютерным дисциплинам. Корреспонденты "РГ - Недели" проверили, как в регионах выполняют программу обучения.
Освоить компьютер интересно и полезно в любом возрасте. Фото: Алексей Фокин/ "Комсомольская правда"

Москвичка Елена Николаевна осталась без работы полгода назад - по договоренности с работодателем уволилась, чтобы помочь дочери с новорожденной внучкой, но когда через год попросилась обратно, руководитель только руками развел: хоть и обещал, но взял уже на ее место другого работника. Елена возмущаться не стала - какой смысл? Но и руки не опустила, тем более что они у нее растут из того места как надо: ее пироги и торты обожают не только в семье - она щедро угощала и друзей, и сослуживцев, и соседей. Сначала пекла под заказ, кто попросит, просто чтобы подзаработать. Потом взрослый сын научил, как можно "раскрутить" себя с помощью соцсетей. Освоила Елена для этого и компьютер, и цифровой фотоаппарат. И теперь всерьез подумывает, чтобы арендовать помещение и устроить небольшой кондитерский цех: на кухне и без помощников выполнять все заказы она уже не успевает.

Фото: photoxpress
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Круто поменять жизнь и специальность непросто. Особенно, когда тебе "за" 45, 50 или даже больше. Елена справилась самостоятельно. Другим в ее ситуации могут помочь программы переобучения.

Жительница Пскова Ирина Калинина более 30 лет трудится на одном и том же месте - она инженер-строитель, давно уже сама преподает. Закон о повышении пенсионного возраста задел ее лишь краешком - 55 ей исполнилось в августе, поэтому возраст выхода на пенсию увеличился только на полгода. Впрочем, расставаться с работой она и не планировала. А в Центр занятости пришла, чтобы повысить профессиональный уровень.

- Когда я получала образование, компьютерной графики еще просто не существовало, - поясняет она, - а сейчас этот навык востребован, потому что все проектирование ведется с помощью компьютера. Поэтому я воспользовалась предложением Центра занятости и прошла обучение по программе "Оператор ЭВМ и ВМ с подготовкой в программе AutoCAD", которая мне как раз и была нужна.

Сначала надо подыскать вакансию, а потом учить человека "под нее"

А вот Елене Слатиной, которая тоже пришла в службу обучиться новому делу, пока не повезло. Четверть века она отработала в аудиторской компании, но - "фирма иссякла": "Нет промышленности - нет аудита". Елена Владимировна неплохо фотографирует, владеет компьютером, поэтому отучилась на дизайнера и устроилась на работу в Печоры на предприятие по производству плитки. Но потом оказалось, что зарплата там - только наполовину белая, да к тому же и другие сложности возникли. Пришлось уволиться. Сейчас она снова в поиске работы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В Минтруда рассказали о трудоустройстве переобученных предпенсионеров

- Сотрудникам центра я очень благодарна, - рассказывает она, - все отлично организовано, а со мной преподаватель вообще занимался индивидуально. Но когда дело касается трудоустройства… Центр пачками выпускает маникюрш и фотографов, но чтобы открыть частное дело, нужен стартовый капитал, да и на рынке услуг эти профессии, по-моему, в избытке.

В администрации Псковской области сообщили: в этом году на обучение направлены уже 600 предпенсионеров, это почти 2,5 плана. В 2020 году численность участников таких программ увеличат, потому что спрос большой.

В Белгородской области, которая также попала в число лидеров по переобучению предпенсионеров, в службе занятости стараются готовить людей "под" конкретную вакансию. Во всяком случае, так получилось с жительницей поселка Красная Яруга Натальей Ткаченко.

- По профессии я продавец, но состояние моего здоровья уже не позволяло мне работать в торговле, - рассказывает она. - В районный Центр занятости пришла от безысходности. Но там помогли.

- Мы выявили ее навыки, узнали о предпочтениях, учли и состояние здоровья, - рассказала ведущий инспектор Центра занятости Нелли Гащенко. - Нам важно, чтобы человек не просто получил профессию, но и трудоустроился потом.

Для Ткаченко подобрали профессию оператора газовой котельной, параллельно стали опрашивать и потенциальных работодателей - кому нужны такие специалисты. Оказалось, что совсем скоро откроется вакансия в котельной Краснояружского социально-реабилитационного центра - как раз то, что было нужно.

В Алтайском крае тоже активно взялись за трудоустройство предпенсионеров - с начала года на студенческую скамью здесь сели уже более 1300 человек.

- В проекте участвуют как работающие, так и неработающие предпенсионеры, - рассказали в управлении по труду и занятости населения. - Для незанятых мы сначала подыскиваем подходящее место работы и только потом направляем на бесплатное переобучение. Поэтому практически все участники проекта устраиваются на работу.

Чаще всего люди предпенсионного возраста выбирают специальности, близкие к их прежней профессии. Но есть и те, кто кардинально меняет сферу деятельности. Так, Николай Тупицын из моногорода Заринска в 59 лет не побоялся начать все с нуля и из инженера-механика с большим опытом руководящей работы переквалифицировался в школьного учителя технологии.

Фото: Администрация Костромской области
Первый "детсад" для пенсионеров открылся в Костроме

- Я работал и заведующим мастерской, и главным инженером, - рассказал Николай Тупицын. - Но с возрастом здоровье стало подводить, пришлось уволиться. Обратился в Центр занятости, где мне сначала подыскивали вакансии по прежней специальности, а потом предложили сменить профессию. Поначалу я даже растерялся - никогда не представлял себя в роли учителя. Но директор школы убедила меня, что уж если я руководил взрослыми, то и с детьми справлюсь. И вот с 1 сентября веду у мальчиков 5-10 классов технологию, учу их пользоваться слесарным, токарным инструментом.

Перед началом занятий Николай Васильевич протестировал имеющийся инвентарь и станки, попросил оборудовать кабинет компьютером и проектором. И сегодня под его руководством ребята не только изучают теорию работы с инструментом, но и учатся самостоятельно держать в руках рубанки и лобзики, строгать, сверлить, выпиливать.

- У меня практически каждый день по шесть уроков. С непривычки приходится нелегко. Надеюсь, что когда наработаю опыт и необходимые навыки, постепенно втянусь в рабочий ритм, - говорит новоиспеченный учитель.

При этом начинающий педагог сам пока еще студент - он заканчивает дистанционные курсы в Алтайском педуниверситете.

Кстати

Запишись в студенты

Светлана Крайчинская, директор Академии Ворлдскиллс Россия:

Еще одна возможность получить новую специальность - принять участие в программе Ворлдскиллс. Самый простой способ - записаться на обучение на сайте 50plus.worldskills.ru, где можно пройти тестирование и получить рекомендации по выбору программы. Учиться можно не только в своем регионе, но и в любом другом, в наших образовательных центрах. Кстати, у нас все чаще люди совмещают обучение с отпуском и возможностью побывать в другом городе. Такой вот современный образовательный туризм. Недавно мы добавили на сайте новый раздел - истории обучения. Там можно посмотреть фото- и видеорепортажи о том, как проходит обучение по разным компетенциям. Даже трехминутная информация, например, на утренней популярной телепрограмме, сразу обеспечивает приток заинтересованных граждан в местные центры обучения. И еще один способ - обучение, которое мы организуем в партнерстве с работодателями в рамках движения Ворлдскиллс.

Подготовила Марина Грицюк

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