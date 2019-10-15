Бастрыкин взял на контроль ДТП с пьяным полицейским под Воронежем

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание проконтролировать ход и результаты расследования ДТП с участием пьяного полицейского в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 11 октября в райцентре Анна. Chevrolet Aveo под управлением 34-летнего участкового выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21140. Сидевшая за рулем отечественного автомобиля 20-летняя девушка и ее пассажирка 13 лет получили травмы. Ребенок - тяжелые. Экспертиза показала, что полицейский был пьян.

- Организована служебная проверка, по ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его руководители, не обеспечившие должную воспитательную работу с подчиненным, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Против участкового возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности нанесение тяжкого вреда здоровью. Следователи обратились к водителям с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов автомобилей, двигавшихся по улице Красноармейской в Анне с 20.30 до 21 часа 11 октября. Конфиденциальность гарантирована.