Власть
15.10.2019 18:23

Белорусские компании активно возводят социальные объекты в Калужской области

Белорусские компании активно возводят социальные объекты в Калужской области. 1 сентября в областном центре открылась школа на две тысячи учеников, сооруженная белорусскими строителями.
На дорогах Сочи появятся белорусские электробусы

В Малоярославце белорусы строят детский сад на 220 мест, а в Балабанове школу на тысячу мест и детский сад на 220 мест.

Дальнейшие совместные планы администрация Калужской области и Министерство архитектуры и строительства Беларуси обсудили на заседании рабочей группы.

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