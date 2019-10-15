Белорусские компании активно возводят социальные объекты в Калужской области. 1 сентября в областном центре открылась школа на две тысячи учеников, сооруженная белорусскими строителями.

В Малоярославце белорусы строят детский сад на 220 мест, а в Балабанове школу на тысячу мест и детский сад на 220 мест.

Дальнейшие совместные планы администрация Калужской области и Министерство архитектуры и строительства Беларуси обсудили на заседании рабочей группы.