Покупатели брянского магазина провалились сквозь землю

Брянская прокуратура начала проверку обрушения пола в магазине. Инцидент произошел 12 октября в райцентре Погар.

- В 10,35 посетители магазина "Славянка" упали в подвал вместе с железобетонным перекрытием. Площадь обрушения составила около двух квадратных метров, три человека получили травмы. Две женщины отделались ушибами, у третьей сломана нога, она в больнице, - рассказал и.о. районного прокурора Сергей Щербаков.

Магазин ширпотреба, в котором произошло ЧП, располагается в одноэтажном здании дореволюционной постройки. Принадлежит здание потребительскому обществу и сдается арендаторам.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению строительных норм и правил при эксплуатации здания, отметили в прокуратуре.