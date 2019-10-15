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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Многодетный чуть не стал бездомным

Дом для семьи Михаила Железова спасали всей Тамбовской областью
Текст: Антон Валагин
Российская газета - Неделя № 233(7991)
Многодетный отец Михаил Железов и трое его детей едва не лишились крыши над головой. Из-за махинаций бывшей жены Михаила с материнским капиталом Сбербанк изъял взятую в ипотеку квартиру. Выручали ее всем миром: омбудсмен договорился с банком, Детский фонд и тамбовские предприниматели собрали необходимую сумму. Дом вернули, но осадочек остался.
Из-за махинаций бывшей жены семья Михаила Железова чуть не лишилась крыши над головой. Фото: Алексей Бучнев Из-за махинаций бывшей жены семья Михаила Железова чуть не лишилась крыши над головой. Фото: Алексей Бучнев
Из-за махинаций бывшей жены семья Михаила Железова чуть не лишилась крыши над головой. Фото: Алексей Бучнев

На днях Железов забрал из МФЦ свидетельство о праве собственности на небольшую квартиру на окраине тамбовского райцентра Рассказово. Четверть домика под старой яблоней - жилище Михаила и трех его детей: подростков Бигослава, Иорданы и пятилетнего Богдана. Необычные имена и фамилия объясняются тем, что Михаил по отцу болгарин. Это не помешало ему попасть в чисто русский переплет.

Фото: Марина Волосевич
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Квартиру они купили в 2009 году. Сумма кредита вышла сравнительно небольшая - 600 тысяч, но и зарплата у Михаила непостоянная. Он строитель в бригаде шабашников: есть заказы - зарабатывает, нет - дома сидит. В 2014-м от Михаила ушла жена. Ожидая третьего ребенка, она приохотилась к соцсетям, познакомилась там с другим мужчиной, а вскоре после рождения Богдана сбежала. Муж подождал три месяца и предложил: возвращайся или развод. Александра не ответила. Стали жить без мамы.

- Поначалу страшно было, - признался отец. - Богдан совсем маленький, старших в школу надо водить... Помогла моя мама.

Не успел более-менее выстроиться быт, как рухнули финансы. Беглая жена обналичила материнский капитал, на который Михаил очень рассчитывал. Таких историй сейчас много: некие фирмы предлагают превратить пособие в наличные под предлогом покупки недвижимости - какой-нибудь халупы в захолустье. В нашем случае ширмой для Пенсионного фонда оказалась непригодная для проживания развалюха в Саратовской области. Жена получила на руки 100 тысяч рублей, остальное досталось фирмачам. Узнал об этом Михаил не сразу: потребовалось развестись с супругой и через суд лишить ее родительских прав. Александра не сопротивлялась - просто не являлась на заседания. Преодолев все преграды, Железов получил право на материнский капитал и узнал, что он уже использован. Надежда закрыть ипотеку рухнула. Перед банком к тому времени накопилась задолженность. В удачные месяцы Железов отдавал по кредиту и 80 тысяч рублей, в неудачные платил сколько мог. Сбербанк это не устраивало - он подал в суд и отобрал у Железовых квартиру. Юристы готовили второй иск - о выселении семьи в никуда.

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- Формально вся ситуация складывалась в рамках действующего законодательства. Но неоднократные обращения о признании действий бывшей супруги Михаила незаконными - с возбуждением уголовного дела и возвратом материнского капитала - к желаемым результатам не привели, - рассказал региональный уполномоченный по правам человека Владимир Репин. Также без ответа остались и обращения Железова в прокуратуру. Вернее, реакция последовала, но неожиданная - на Михаила завели уголовное дело за дачу ложных показаний. Дело вскоре закрыли.

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Омбудсмен провел переговоры с банком - тот согласился вернуть квартиру семье, причем за гораздо меньшие деньги, чем значилось в договоре. Однако у Железовых не было и их. Тогда был объявлен сбор средств, подключились тамбовские предприниматели, и к 19 сентября необходимая сумма оказалась на специальном счете Российского детского фонда. Деньги отдали банку, теперь у Михаила и троих его детей есть жилье и нет ипотеки.

Компетентно

Как защитить ребенка

Станислав Рывкин, адвокат:

- Как известно, для улучшения жилищных условий с помощью средств материнского капитала существует много способов. Если при покупке жилья с оформлением ее в общую собственность всех членов семьи проблем, как правило, не возникает, то в случае с использованием материнского капитала на погашение задолженности по ипотечному кредиту дело обстоит сложнее. Оно производится на основании нотариально удостоверенного обязательства супругов (одного из супругов) оформить жилое помещение в течение шести месяцев после погашения кредита в общую собственность всех членов семьи. Если же гражданин по какой-то причине "забывает" выполнить принятое на себя обязательство, проблема решается включением в процесс предусмотренных законом механизмов, вмешательством прокуратуры и пр. В данном случае, на мой взгляд, две проблемы. Одна связана с несовершенством законодательства. Другая - с неэффективностью действий государственных правоохранительных институтов. Ну согласитесь, если материнский капитал является семейным, а основной его целью является поддержка института семьи и защита интересов несовершеннолетних детей, то ее достижение не должно ставиться в зависимость от недобросовестного поведения родителя.

Официально

К сотрудникам ПФР есть вопросы

Владимир Репин, Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области:

- Непростая жизненная ситуация, в которой оказался М.И. Железов, в первую очередь, конечно же, возникла из-за недобросовестных действий его бывшей супруги. И это еще мягко сказано.

В то же время представляется вполне очевидным, что работники районного отделения Пенсионного фонда РФ в Саратовской области, удовлетворившие заявление бывшей супруги М.И. Железова о распоряжении средствами материнского капитала, при надлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей могли и не допустить указанной ситуации.

Фото: Администрация Костромской области
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У работников ПФР не могло не возникнуть сомнений в том, насколько в интересах своей семьи действовала бывшая супруга М.И. Железова, учитывая, что супруги, выступая созаемщиками, уже купили на средства ипотечного кредита благоустроенную квартиру в одном из городов Тамбовской области и постоянно проживают там с тремя детьми, тогда как в саратовском селе в собственность приобреталось ветхое и неблагоустроенное жилище. Очевидно, что это была сделка в целях фактически незаконным образом получить (обналичить) средства материнского капитала.

Все эти обстоятельства можно было установить в ходе рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала и, соответственно, учитывать их при принятии решения.

Кроме того, необходимо отметить и определенные недостатки механизма защиты прав граждан в целях расторжения явно необоснованных, заключенных не в интересах семьи и несовершеннолетних детей сделок по распоряжению средствами материнского капитала.

Справка "РГ"

Деньги специального назначения

Материнский капитал предоставляется при рождении (усыновлении) второго или последующего ребенка, получить его можно только один раз. Срок обращения в ПФР за сертификатом, дающим право на получение маткапитала, не ограничен. Использовать эти деньги можно через три года после рождения (усыновления) ребенка. В некоторых случаях: приобретение жилья, погашение ипотечного кредита, оплата дошкольного образования или адаптация ребенка-инвалида, распоряжаться средствами можно сразу. Материнский капитал освобождается от НДФЛ, его используют только в безналичных расчетах. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными.

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