Дом для семьи Михаила Железова спасали всей Тамбовской областью

На днях Железов забрал из МФЦ свидетельство о праве собственности на небольшую квартиру на окраине тамбовского райцентра Рассказово. Четверть домика под старой яблоней - жилище Михаила и трех его детей: подростков Бигослава, Иорданы и пятилетнего Богдана. Необычные имена и фамилия объясняются тем, что Михаил по отцу болгарин. Это не помешало ему попасть в чисто русский переплет.
Квартиру они купили в 2009 году. Сумма кредита вышла сравнительно небольшая - 600 тысяч, но и зарплата у Михаила непостоянная. Он строитель в бригаде шабашников: есть заказы - зарабатывает, нет - дома сидит. В 2014-м от Михаила ушла жена. Ожидая третьего ребенка, она приохотилась к соцсетям, познакомилась там с другим мужчиной, а вскоре после рождения Богдана сбежала. Муж подождал три месяца и предложил: возвращайся или развод. Александра не ответила. Стали жить без мамы.
- Поначалу страшно было, - признался отец. - Богдан совсем маленький, старших в школу надо водить... Помогла моя мама.
Не успел более-менее выстроиться быт, как рухнули финансы. Беглая жена обналичила материнский капитал, на который Михаил очень рассчитывал. Таких историй сейчас много: некие фирмы предлагают превратить пособие в наличные под предлогом покупки недвижимости - какой-нибудь халупы в захолустье. В нашем случае ширмой для Пенсионного фонда оказалась непригодная для проживания развалюха в Саратовской области. Жена получила на руки 100 тысяч рублей, остальное досталось фирмачам. Узнал об этом Михаил не сразу: потребовалось развестись с супругой и через суд лишить ее родительских прав. Александра не сопротивлялась - просто не являлась на заседания. Преодолев все преграды, Железов получил право на материнский капитал и узнал, что он уже использован. Надежда закрыть ипотеку рухнула. Перед банком к тому времени накопилась задолженность. В удачные месяцы Железов отдавал по кредиту и 80 тысяч рублей, в неудачные платил сколько мог. Сбербанк это не устраивало - он подал в суд и отобрал у Железовых квартиру. Юристы готовили второй иск - о выселении семьи в никуда.
- Формально вся ситуация складывалась в рамках действующего законодательства. Но неоднократные обращения о признании действий бывшей супруги Михаила незаконными - с возбуждением уголовного дела и возвратом материнского капитала - к желаемым результатам не привели, - рассказал региональный уполномоченный по правам человека Владимир Репин. Также без ответа остались и обращения Железова в прокуратуру. Вернее, реакция последовала, но неожиданная - на Михаила завели уголовное дело за дачу ложных показаний. Дело вскоре закрыли.
Омбудсмен провел переговоры с банком - тот согласился вернуть квартиру семье, причем за гораздо меньшие деньги, чем значилось в договоре. Однако у Железовых не было и их. Тогда был объявлен сбор средств, подключились тамбовские предприниматели, и к 19 сентября необходимая сумма оказалась на специальном счете Российского детского фонда. Деньги отдали банку, теперь у Михаила и троих его детей есть жилье и нет ипотеки.
Как защитить ребенка
Станислав Рывкин, адвокат:
- Как известно, для улучшения жилищных условий с помощью средств материнского капитала существует много способов. Если при покупке жилья с оформлением ее в общую собственность всех членов семьи проблем, как правило, не возникает, то в случае с использованием материнского капитала на погашение задолженности по ипотечному кредиту дело обстоит сложнее. Оно производится на основании нотариально удостоверенного обязательства супругов (одного из супругов) оформить жилое помещение в течение шести месяцев после погашения кредита в общую собственность всех членов семьи. Если же гражданин по какой-то причине "забывает" выполнить принятое на себя обязательство, проблема решается включением в процесс предусмотренных законом механизмов, вмешательством прокуратуры и пр. В данном случае, на мой взгляд, две проблемы. Одна связана с несовершенством законодательства. Другая - с неэффективностью действий государственных правоохранительных институтов. Ну согласитесь, если материнский капитал является семейным, а основной его целью является поддержка института семьи и защита интересов несовершеннолетних детей, то ее достижение не должно ставиться в зависимость от недобросовестного поведения родителя.
К сотрудникам ПФР есть вопросы
Владимир Репин, Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области:
- Непростая жизненная ситуация, в которой оказался М.И. Железов, в первую очередь, конечно же, возникла из-за недобросовестных действий его бывшей супруги. И это еще мягко сказано.
В то же время представляется вполне очевидным, что работники районного отделения Пенсионного фонда РФ в Саратовской области, удовлетворившие заявление бывшей супруги М.И. Железова о распоряжении средствами материнского капитала, при надлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей могли и не допустить указанной ситуации.
У работников ПФР не могло не возникнуть сомнений в том, насколько в интересах своей семьи действовала бывшая супруга М.И. Железова, учитывая, что супруги, выступая созаемщиками, уже купили на средства ипотечного кредита благоустроенную квартиру в одном из городов Тамбовской области и постоянно проживают там с тремя детьми, тогда как в саратовском селе в собственность приобреталось ветхое и неблагоустроенное жилище. Очевидно, что это была сделка в целях фактически незаконным образом получить (обналичить) средства материнского капитала.
Все эти обстоятельства можно было установить в ходе рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала и, соответственно, учитывать их при принятии решения.
Кроме того, необходимо отметить и определенные недостатки механизма защиты прав граждан в целях расторжения явно необоснованных, заключенных не в интересах семьи и несовершеннолетних детей сделок по распоряжению средствами материнского капитала.
Деньги специального назначения
Материнский капитал предоставляется при рождении (усыновлении) второго или последующего ребенка, получить его можно только один раз. Срок обращения в ПФР за сертификатом, дающим право на получение маткапитала, не ограничен. Использовать эти деньги можно через три года после рождения (усыновления) ребенка. В некоторых случаях: приобретение жилья, погашение ипотечного кредита, оплата дошкольного образования или адаптация ребенка-инвалида, распоряжаться средствами можно сразу. Материнский капитал освобождается от НДФЛ, его используют только в безналичных расчетах. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными.