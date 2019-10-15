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15.10.2019 21:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Эксперт отметил социальную направленность проекта столичного бюджета на 2020 год

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства Москвы. Судя по документу, в следующем году столица ожидает получить доходов около 2 триллионов 799 миллиардов рублей, а к концу последующей трехлетки - свыше 3 триллионов 356 миллиардов. Это означает, что в будущем году ожидается их рост на 8 процентов, а затем - на 9,5 процента в год. Произойти это должно за счет устойчивого роста экономики города на 2-3 процента в год, подчеркнули в пресс-службе мэрии. Основой же этого роста служит расширение налогооблагаемой базы, повышение предпринимательской активности и оплаты труда как в частном, так и государственном секторе.

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Прогнозируемые расходы ожидаются несколько выше доходов: в частности, в 2020 году на 351,2 миллиарда рублей. Но к 2022 году столичные власти планируют снижение дефицита - в 2021 году до 214,1 миллиарда рублей, а в 2022 году - до 22,8 миллиарда рублей. Тем не менее, проектом бюджета предусмотрено безусловное выполнение всех социальных обязательств города. Это обусловлено тем, что на расходы по соцподдержке москвичей, развитие здравоохранения, образования, культуру, спорт и другие программы планируется направить 53,3 процента всех доходов города или 1,7 триллиона рублей в год. Сфера образования в частности, получит прибавку в размере 25,8 процента, здравоохранения - 30,4, спорта - 63,7, соцподдержки - 18,4 процента. Это существенно выше ожидаемой инфляции в 2020 году.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Политолог, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Олег Матвейчев отметил Агентству городских новостей "Москва" социальную направленность в проекте бюджета на 2020 г. и плановой период 2021-2022 гг: "Огромное количество социальных программ, огромное количество всевозможных льгот разным группам населения, прежде всего старикам, инвалидам, людям, требующимся разного рода помощь. Зарплаты учителям, врачам и другим разным категориям, понятно, что Москва - богатый город и выдерживание майского указа о том, чтобы у врачей и учителей была зарплата на уровне средней по регионам - это стоит довольно больших денег. Тем не менее, в бюджете все это соблюдается. Социальная направленность бюджета - это очень большая заслуга Москвы. Я положительно оцениваю проект бюджета".

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