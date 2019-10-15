Хуснуллин: К 2024 году в столице заработают четыре МЦД

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин по строительству и градостроительной политике подтвердил, что планы столичных властей запустить уже в ноябре первые два центральных диаметра МЦД-1 ( Лобня - Одинцово) и МЦД-2 (Подольск - Нахабино) остаются в силе.

Комментируя принятую сегодня на заседании правительства Москвы адресно- инвестиционную программу развития города на 2020-2022 годы, он рассказал, что к 2024 году будут запущены все четыре Московских центральных диаметра, включая МЦД-3 (Раменское - Зеленоград) и МЦД-4 ( Апрелевка - Электроугли). Проект МЦД-5 (Домодедово- Пушкино) пока еще находится в процессе обсуждения.

Вводиться диаметры будут поэтапно, так как они строятся в условиях действующей железной дороги, что существенно осложняет работы. Но уже можно сказать, что лишь два первых МЦД улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в 45 районах Москвы и Подмосковья. Готовность всех 5 диаметров сейчас оценивается на 35 процентов.