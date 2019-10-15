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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кредитные истории

Как финансовые организации дурят невнимательных
Текст: Антон Валагин, Светлана Добрынина, Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 233(7991)
В России достаточно примеров, когда Фемида встает на сторону россиян, которые попали в долговую яму. Люди страдают по собственной беспечности, хотя знают, чем может закончиться визит в банки и к уличным кредиторам.
Навязчивая реклама "легких денег" ждет жителей Костромы на каждом шагу. Фото: Анна Скудаева. Навязчивая реклама "легких денег" ждет жителей Костромы на каждом шагу. Фото: Анна Скудаева.
Навязчивая реклама "легких денег" ждет жителей Костромы на каждом шагу. Фото: Анна Скудаева.

Например, жительница Костромской области взяла микрокредит в 20 тысяч рублей под 547,5 процента годовых. За трехмесячное пользование деньгами с нее потребовали сумму, в девять раз большую.

- Кредитный договор был составлен так хитро, что проценты за пользование ссудой многократно возрастали: с 1,5 до 8,5 процента в день. Была предусмотрена неустойка за невыполнение обязательств по обслуживанию кредита, - рассказали "РГ" в пресс-службе Костромского облсуда.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В итоге против женщины подали иск, требуя с нее почти 190 тысяч рублей. Судья счел проценты с неустойкой завышенными и постановил взыскать с ответчицы 20 тысяч основного долга, 35,7 тысячи неустойки и судебные расходы. А в Екатеринбурге супругам удалось вдвое снизить процентную ставку по займу - со 120 до 60 процентов. Добиться этого смогли через суд.

Почти полгода семья исправно выполняла кредитные обязательства, но ближе к осени материальное положение пошатнулось, и "при просрочке свыше 7 дней размер процентов увеличился до 120% годовых" - письменно известила супругов микрокредитная компания и прислала новый график погашения платежей.

Мужчина подал иск в суд с требованием вернуть предусмотренную первоначальным договором ставку в 60 процентов. В первой же инстанции суд встал на сторону заемщика. В результате сложных подсчетов было вынесено решение, что процентная ставка по договору займа должна для семьи составлять... 92,821% годовых.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пришла к выводу, что увеличение процентной ставки противоречит закону "О потребительском кредите (займе)". Прежний график погашения кредита семье восстановили. Но микрокредитная организация за удвоение процентной ставки для заемщиков наказана не была.

В погоне за показателями и банки порой пускаются во все тяжкие. Как раз такой случай произошел в Воронежской области, где кредитная организация потребовала от женщины погасить задолженность по кредиту, которым та не пользовалась. Весной в Бобровский районный суд поступил иск банка к жительнице района. Юристы кредитной организации утверждали, что 1 декабря 2014 года ответчица дала согласие на получение кредитной карты, а затем не погашала задолженность по ней.

Фото: iStock
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Женщина подтвердила, что с февраля 2018 года ее телефон бомбардируют смс-сообщениями с требованиями погасить задолженность. При этом она не получала кредитную карту ни лично, ни по почте и, соответственно, ее не активировала и деньгами с нее не пользовалась.

Юристы банка представили суду распечатки тех самых смс, которыми бомбардировали бедную селянку, однако ничего более существенного предъявить не смогли.

- В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса, согласно которой каждая сторона должна подтвердить свои требования, истцу было предложено представить доказательства активации карты ответчиком и получения им с нее денег. Ни одно из предъявленных смс не содержало информации об активации карты ответчиком или даче им согласия на активацию данной карты. Иных доказательств того, что ответчик получил карту, активировал ее и ею воспользовался, представлено не было. Поэтому суд в удовлетворении иска отказал, - рассказала пресс-секретарь суда Любовь Ладыкина.

Банк подал апелляцию, но Воронежский областной суд согласился с решением районного и оставил его без изменений. Судебный вердикт вступил в законную силу.

Подготовили Антон Валагин, Светлана Добрынина, Наталья Козлова

От редакции

Когда писать жалобы

Когда надо должнику писать жалобы на действия микрофинансовых организаций?

Если сотрудники микрокредитной организации пытаются помешать досрочно погасить долг в обход договоренностей.

Если проигнорирована "банковская" тайна и данные заемщика разглашены третьим лицам.

Если микробанкиры увеличили процент без уведомления об этом клиента.

Если заемщика замучили постоянными звонками с угрозами - самому заемщику и его родственникам и знакомым.

Если появляется неожиданный долг после полной оплаты ссуды. Пример - появление задолженности в несколько рублей, о которой человека не предупредили, пока долг не вырос.

Если банкиры не дают на руки документ, что он исполнил перед ними свои обязательства.

Если заемщику без его согласия подключили платные дополнительные услуги.

Кому жаловаться?

В Службу судебных приставов, Центробанк, прокуратуру, Роспотребнадзор, полицию.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Роспотребнадзор Госфонды и контрольные органы Центральный банк Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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