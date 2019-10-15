Поднося банковскую карту к платежному терминалу в разных странах мира, многие не догадываются, что это умное устройство - российского производства.

Московская компания "Ярус ЛТД", входящая в ГК "ШТРИХ-М", производит оборудование - банковские терминалы, билетные системы, информационные киоски, платежные терминалы, контрольно-кассовую технику и паркоматы. Платежные решения YARUS используются не только в России, но и в Италии, Польше, Чехии, Латвии, Литве, Белоруссии, Казахстане, ОАЭ, Нигерии и Панаме.

"Мировой рынок - это логичное продолжение успеха на внутреннем рынке, - считает Алексей Филиппов, генеральный директор компании "Ярус ЛТД". - Почти все известные международные бренды начинали с инноваций, которые были востребованы в их стране, а затем уже распространились по всему миру".

Выходили на внешний рынок постепенно, начали со стран ближнего зарубежья - рынок безналичной оплаты других стран СНГ развивался медленно и заметно отстал от российского. И партнеры в Белоруссии, Казахстане и Туркменистане нашлись довольно быстро.

"Мы попали в волну, когда в ближнем зарубежье стали востребованы решения для приема банковских карт в магазинах, при курьерской доставке, в автоматах самообслуживания, в билетных системах, - вспоминает президент группы компаний "ШТРИХ-М"Андрей Журавлев. - Это был основной продукт экспорта в страны СНГ. Сейчас все более актуальными становятся терминалы по продаже билетов для пассажирского транспорта и системы бесконтактной оплаты проезда".

Чтобы оценить спрос и показать свой продукт, поехали на международные отраслевые выставки по программе "Сделано в Москве", которую развивает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. По итогам выставки Hannover Messe - 2017 "ШТРИХ-М" вышел на рынки Латвии, Балтии и Польши с решением по безналичной оплате проезда в такси. Общая сумма заключенных там контрактов превысила 25 млн рублей.

В 2018 году на международной выставке информационных технологий GITEX в Дубае был заключен контракт с компаниями из ОАЭ на поставку автоматов по продаже билетов, терминалов оплаты услуг сотовой связи и навигационных киосков. Ближневосточные выставки помогли выйти на африканский рынок: Нигерию, Замбию.

И поставки в эти страны дали импульс развитию биометрических решений, когда вместо ПИН-кода используется, допустим, отпечаток пальца. Технология пользуется спросом и в России.