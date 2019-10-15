В Костромской области прошел третий гастрономический фестиваль "Клюквенный сок", который собрал рекордное количество туристов и позволил преобразить поселок Мисково в 40 километрах от областного центра. Здесь расположена крупнейшая в России ягодная плантация для выращивания клюквы.

Бизнес на болоте

В субботний день в начале октября население небольшого поселка Мисково под Костромой увеличилось более чем вдвое: для участия в гастрономическом фестивале "Клюквенный сок" в Сандогорское сельское поселение приехали сотни туристов из Москвы, Костромы, Ярославля, Иванова и Тулы.

- Гостей в этом году оказалось очень много - больше 2000 человек, - рассказала участница фестиваля Екатерина Корецкая. - Приезжали целыми автобусами. "Изюминкой" фестиваля стала возможность посетить клюквенную плантацию, которая занимает площадь около 300 гектаров. В лесу в этом году клюква не уродилась, а на плантации, которая разделена на участки - так называемые "чеки", ее выросло очень много.

По осеннему бездорожью добраться до разбросанных среди костромских болот промышленных плантаций клюквы можно только на мощном вездеходе. Вместо фургона к нему прицеплена пассажирская кибитка, поставленная на деревянные "лыжи".

- Ощущения от поездки в такой повозке - незабываемые! Трясет. Хорошо, что надели резиновые сапоги. Без них на плантации делать было бы нечего, - поделился впечатлениями один из путешественников.

Первая в Костромской области плантация для промышленного выращивания клюквы появилась в поселке Мисково в 2003 году. В советские времена на здешних болотах располагалось крупное предприятие по добыче торфа. Но с развитием других источников энергии дела на торфоразработках пошли на спад. В жаркую летнюю погоду труднодоступные отработанные участки торфодобычи нередко становились головной болью местных властей из-за опасности лесных пожаров. Но после того, как на освободившиеся торфяные земли пришел инвестор, который засадил пустующие поля болотной клюквой, ситуация изменилась.

Алые поля

Сначала саженцы клюквы выращивают в теплицах, а потом высаживают на болото. Первый урожай кустарник дает через три-четыре года. Ежегодно в Мискове собирают около 60 тонн полезной и вкусной ягоды, которую называют "северным лимоном" и считают природным антибиотиком. Виды на урожай этого года составляют порядка 70 тонн.

С 2014 года клюкву под Костромой начали собирать механическим способом. Процесс выглядит очень зрелищно. Сначала созревшие на поле ягоды заливают водой и сбивают с кустов. Они всплывают на поверхность, образуя ярко-красные "озера". Затем клюкву при помощи транспортера поднимают в трактор, который везет урожай на промывку и переработку. Оставшиеся после такого сбора ягоды добирают вручную.

На прилавках появились клюквенные пряники, цукаты, ягодные конфеты и ватрушки, клюквенные салаты и домашние пироги, а также компоты, морсы, настойки, вина, соусы

По данным местных властей, сегодня костромская плантация клюквы - самая крупная в России. А для Мискова ягодные поля стали градообразующим предприятием. В сезон численность работников на плантациях увеличивается с 30 до ста человек: на сборе трудится каждый восьмой житель поселка.

В последние годы в добавление к привычным отечественным сортам болотной клюквы костромские агрономы начали активно выращивать ягоды американского сорта "бен Лир", отличающиеся особенно крупным размером и менее кислым вкусом. Они особенно популярны у тех, кому состояние здоровья не позволяет употреблять в пищу продукты с высокой кислотностью.

Синергия ягоды

Несколько лет назад местные власти, вдохновленные успехом проекта, решили сделать клюкву брендом всего Сандогорского сельского поселения, в состав которого входят поселки Мисково, Сандогора и ряд окрестных деревень. А в 2017 году под Костромой прошел первый гастрономический праздник "Клюквенный сок", посвященный целебной северной ягоде.

Гости, приехавшие на фестиваль в Мисково, были поражены фантазии местных жителей, изготовивших из клюквы всевозможные лакомства. Как по мановению волшебной палочки, на прилавках появлялись клюквенные пряники, цукаты, ягодные конфеты и ватрушки, шарлотка с клюквой, клюквенные салаты и домашние пироги, а также компоты, морсы, настойки, вина, кисло-сладкие соусы к мясу и рыбе, клюквенные маффины, смузи и даже клюквенное бутербродное масло. Многие из этих блюд гастротуристы попробовали впервые, остались довольны и пообещали обязательно вернуться через год.

- Идею организовать гастрономический фестиваль поддержали власти района и администрация области. На проведение первого фестиваля в 2017 году мы выиграли грант "Культурная мозаика", - рассказал "РГ" глава Сандогорского сельского поселения Александр Нургазизов. - Он прошел так успешно, что в 2018 году мы решили программу расширить и вложиться в инфраструктуру. Подали заявку на участие в федеральной программе, благодаря которой удалось отремонтировать кровлю в Доме культуры и организовать общественную территорию - сквер на улице Некрасова. Затем мы вошли в программу по устойчивому развитию сельских территорий. Благодаря ей удалось провести трассу протяженностью 1164 метра от Мискова до садов. Раньше дороги здесь вообще не было. Сами знаете, какие дороги в глубинке... А транспортная доступность - это тоже важный параметр туристической привлекательности.

Теперь благодаря фестивалю "Клюквенный сок" Мисково расцветает. В поселке появилось уличное освещение, качественный интернет, зона Wi-Fi, видеокамеры, которые скоро будут подключены к системе "Безопасный город".

- Экотуризм сегодня очень востребован, - продолжает Александр Нургазизов. - В октябре прошлого года наш "Клюквенный сок" вошел в десятку лучших гастрономических событий страны. Опыт этого года показал, что интерес к празднику растет, и на будущее нам необходимо будет серьезно расширить количество мест продажи клюквы и выпускать больше продукции. Экономический эффект от появления гастрономического бренда территории очень значительный. Бюджет сельского поселения - три с половиной миллиона рублей. После появления фестиваля нам удалось привлечь сумму почти в десять раз большую - порядка 30 миллионов. Теперь в наших планах - организовать туры на сбор клюквы и голубики, а также открыть музей клюквы с кафе и гостиничными номерами. Площадка под это у нас уже есть. Осталось только найти инвестора.

Мнение

Кирилл Рубанков, журналист, участник фестиваля "Клюквенный сок":

- Когда мы приехали на клюквенную плантацию в Мисково, то я увидел, что производство организовано очень серьезно: в полях созданы гигантские ирригационные сооружения, все работает, виден масштаб. Я совсем не пожалел, что специально ради поездки мне пришлось достать резиновые сапоги. А вот когда после возвращения с полей где-то около полудня мы посетили ярмарку, то увидели, что клюква в продаже уже закончилась, как и большинство изготовленных из нее блюд. Возле единственной палатки с клюквой столпилась огромная очередь, пробиться туда оказалось нереально. На фестивале жарили шашлыки, был неплохой кейтеринг, продавалась рыба, различные травяные чаи и сувениры, но сама клюква оказалась в дефиците! Я понимаю, что практически все ягоды с плантаций отправляются оптовикам и на завод напитков в Тверскую область: производителю это выгодно. Но на будущее организаторам праздника нужно учесть, что и розница тоже важна: люди, приехавшие на гастрономический клюквенный фестиваль, не должны возвращаться домой с пустыми руками.