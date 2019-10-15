Марат Хуснуллин: К 2022 году в Москве будет построено еще 67 км и 27 станций метро

Столичные власти приняли адресно-инвестиционную программу Москвы на 2020-2022 годы. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин, на ее реализацию направлено около двух триллионов рублей в то время как предыдущая АИП стоила 1,6 триллиона рублей. Увеличение стоимости Марат Хуснуллин объяснил тем, что новая программа рассчитана даже не на три года, как прежде, а на пять лет, так как в нее входят и строящиеся объекты 2019 года и те, что включены в планы 2023 года.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что ключевым приоритетом для города по прежнему остается развитие транспорта и в первую очередь метро - на это будет направлено 70 процентов средств, выделенных из бюджета Москвы в целом на строительство. Построив за предыдущие девять лет 169 км новых линий и 87 станций с учетом МЦК, город намерен и дальше строить метро. В ближайшие три года запланировано ввести в строй еще 67 км линий, 27 станций и 2 депо. Еще 83 км и 34 станции планируется построить до 2027 года. В итоге если к 2023 году метро в пешеходной доступности от дома получат 90 процентов москвичей, то к 2027 году - уже 95 процентов.

Москвичи уже в 2022 году получат практически достроенную Большую кольцевую линию подземки, которую полностью запустят в 2023 году. Коммунарская ветка - новая радиальная линия, соединит центр Москвы с Новой Москвой, одновременно разгрузив существующие линии и создаст дополнительные связи с МЦК и БКЛ. Благодаря ей у москвичей, проживающих на юге и юго-западе столицы, станет короче дорога не только до работы, но и на дачу. Продолжится проектирование и начнется строительство так же Люблинско-Дмитровской и Бирюлевской линий, ветки до Троицка, а так же продление Сокольнической линии до Бутова. Рассматривается в настоящее время и вопрос прихода метро в Гольяново. Вся эта работа должна улучшить доступ к подземке в 75 районах Москвы из 125.

Развитие метро помимо улучшения условий передвижения по городу способствует существенному росту инвестиций в прилегающие районы, говорилось сегодня на заседании президиума правительства Москвы. За счет этого в них добавится 5 тысяч новых рабочих мест.