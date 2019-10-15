Новости

Хуснуллин: К 2024 году в столице заработают четыре МЦД 13:07
Видео: В одной из новосибирских квартир ночью обрушился потолок 13:04
В Совфеде предложили запретить размещение ядерного оружия за рубежом 13:02
Шойгу и члены коллегии Минобороны простились с космонавтом Леоновым 13:00
Тело умершего на отдыхе в "Артеке" ребенка доставили в Петербург 13:00
Марат Хуснуллин: К 2022 году в Москве будет построено еще 67 км и 27 станций метро 13:00
Новый Toyota RAV4 сменил имя на Wildlander 13:00
В Талице получили квитанции за вывоз мусора на покойных родственников 12:51
Атомные бомбы США застряли в Турции 12:48
Видео: гигантскую змею в Таиланде поймали голыми руками 12:40
Москвичей предупредили о скачках давления на этой неделе 12:40
СМИ: Россия возьмет под контроль сирийский город Манбидж 12:38
В Сочи осудили похитивших участок санатория МВД мошенников 12:37
Вышел финальный русский трейлер "Холодного сердца 2" 12:35
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей 12:31
В Эрмитаже установили урны для пластика 12:29
Челентано возвращается на экраны с новым шоу 12:29
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что она больна 12:27
Мэр Саратова после убийства девочки пообещал снести гаражи 12:25
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака" 12:18
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС 12:11
Новый Volkswagen Golf рассекретили за 10 дней до премьеры 12:00
Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел" 11:52
Российские волейболисты стали шестыми на Кубке мира 11:52
В Крыму на 2020 год продлят льготный тариф на воду 11:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 13:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Марат Хуснуллин: К 2022 году в Москве будет построено еще 67 км и 27 станций метро

Текст: Любовь Проценко

Столичные власти приняли адресно-инвестиционную программу Москвы на 2020-2022 годы. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин, на ее реализацию направлено около двух триллионов рублей в то время как предыдущая АИП стоила 1,6 триллиона рублей. Увеличение стоимости Марат Хуснуллин объяснил тем, что новая программа рассчитана даже не на три года, как прежде, а на пять лет, так как в нее входят и строящиеся объекты 2019 года и те, что включены в планы 2023 года.

План строительства столичного метро на период 2019-2023 годы

Марат Хуснуллин подчеркнул, что ключевым приоритетом для города по прежнему остается развитие транспорта и в первую очередь метро - на это будет направлено 70 процентов средств, выделенных из бюджета Москвы в целом на строительство. Построив за предыдущие девять лет 169 км новых линий и 87 станций с учетом МЦК, город намерен и дальше строить метро. В ближайшие три года запланировано ввести в строй еще 67 км линий, 27 станций и 2 депо. Еще 83 км и 34 станции планируется построить до 2027 года. В итоге если к 2023 году метро в пешеходной доступности от дома получат 90 процентов москвичей, то к 2027 году - уже 95 процентов.

Фото: iStock
Биометрия позволит оплатить проезд в столичном метро в 2020-м году

Москвичи уже в 2022 году получат практически достроенную Большую кольцевую линию подземки, которую полностью запустят в 2023 году. Коммунарская ветка - новая радиальная линия, соединит центр Москвы с Новой Москвой, одновременно разгрузив существующие линии и создаст дополнительные связи с МЦК и БКЛ. Благодаря ей у москвичей, проживающих на юге и юго-западе столицы, станет короче дорога не только до работы, но и на дачу. Продолжится проектирование и начнется строительство так же Люблинско-Дмитровской и Бирюлевской линий, ветки до Троицка, а так же продление Сокольнической линии до Бутова. Рассматривается в настоящее время и вопрос прихода метро в Гольяново. Вся эта работа должна улучшить доступ к подземке в 75 районах Москвы из 125.

Развитие метро помимо улучшения условий передвижения по городу способствует существенному росту инвестиций в прилегающие районы, говорилось сегодня на заседании президиума правительства Москвы. За счет этого в них добавится 5 тысяч новых рабочих мест.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки
ЕС ввел визовые и экономические санкции против Турции
Лауреатами Букеровской премии-2019 стали сразу два автора