У московских хозяек обретает моду расхламление - стремление избавиться от всего лишнего: старых безделушек, немодной одежды, аксессуаров и даже мебели. Доки вещевой разборки уверяют, что старье - это балласт, приводящий к физическому, а то и психологическому дискомфорту. "РГ" нашла несколько объявлений фирм, которые берутся очистить ваше жилище от хорошо забытого старого.

Чемоданы без ручек

"Стоит организовать пространство в своем жилище так, чтобы в нем освободилось много свободного пространства, - считает консультант по экологичному расхламлению, организатор онлайн-марафона "Экодом" Юлия Суханова. - Тогда каждый найдет место для отдыха, работы и учебы". Причина того, что шкафы и диваны в собственной квартире (а то и студии) то и дело попадаются и мешаются на пути, - хлам. "Хлам, - пишет в соцсетях Юлия, - это когда чего-то слишком много в ограниченном пространстве".

Довольно часто такое происходит, когда в семье рождается ребенок. Домочадцы начинают нести в квартиру разные обновки, а потом приобретают все новые коробочки, пакеты, пластмассовую тару, чтобы всему этому найти место. Но кто из нас не испытывал чувства жалости к какой-то вещи, пусть даже совсем не практичной? Скажем, вот перечитал в свое время советскую "Библиотеку приключений", сейчас из возраста "Двух капитанов" вышел, но не выбрасывать же книжки! Или вот уютный свитер. Олени на нем давно уже немодные, а выбросить жаль - его же чуть ли не дедушка в юности носил... Так дорогие душе вещички заполняют шкафы, антресоли, балконы. В наиболее тяжелых случаях - общий "предбанник" перед квартирами.

Мастера и педагоги по расхламлению прежде всего учат, как разобраться в своем шкафу. Главный критерий, отличающий нужную вещь от ненужной, - это эмоции, считает Суханова. Если вы смотрите на куртку с радостью - ок, оставляйте. Если же давно приобретенная вещь ничего кроме раздражения не вызывает - вон ее из дому.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Иван Пышечкин

Роллы из одежды

И Юлия, и другие ее последователи перелагают на русскую действительность учение японки Мариэ Кондо. Девушка-писатель первой в мире в своих трудах заговорила о необходимости грамотно организовать пространство в мире вещей. Ее книги стали бестселлерами во многих странах, а недавно вышли на пик популярности и в Москве. Один из главных тезисов крупнейшего в мире философа-антихламиста - все вещи нужно сворачивать в трубочки. Ну примерно как суши, чтобы было понятнее. Потом эти роллы из одежек складываете в шкаф. Тогда одну вещь легко достать, не потревожив остальные. Примерно такой же подход применим и к холодильнику, считает еще одна московская последовательница Кондо, блогер и организатор онлайн-курсов "Порядочный дом" Алсу Мухамедшина. Класть еду в холодильник, по Мухамедшиной, многие люди не умеют. Пожалуй, она права. Сколько раз мы просто запихивали все купленное в холодильник, лишь бы вместилось. Результат - испорченные продукты, оказавшиеся где-то за теневой стороной лунной формы вилка капусты, про которые в результате просто забыли.

Алсу учит своих "курсантов" распределять продукты по категориям. "Я использую акриловые органайзеры, но можно пластиковые или любые корзинки, - советует хозяйка "Порядочного дома". - Лишь бы было удобно и понятно ими пользоваться. Как вариант, можно ставить одинаковые товары друг на друга или друг за другом: йогурты, банки с соусом". Второй принцип - ближе к дверце ставьте те продукты, которые чаще всего используете. И никаких полиэтиленовых пакетов! Максимум - контейнеры.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Иван Пышечкин

Чистка кошелька

В общем, методу Кондо и ее московских апологетов и вправду неплохо бы обучиться. Правда, это стоит денег. Например, Юлия Суханова предлагает целых три пакета образовательных курсов. В зависимости от степени интенсивности, вовлеченности преподавателей и индивидуальности подхода цены разнятся от 1500 руб. в тарифе "Лайт" до 4999 в VIP-наборе. И это только один из вариантов. В Сети мы нашли контакты и ценовые предложения более чем от 20 гуру расхламления пространства. И это только те, кто работает в Москве и Подмосковье. Судя по откликам, спрос на услуги гениев чистой красоты зашкаливает.

Интересуются москвичи и службами, которые без лекций и мастер-классов просто наведут порядок в квартире. На популярных сайтах по поиску домашних мастеров регулярно стали встречаться объявления: мол, требуется расхламитель. Москвичи готовы платить за такую работу в среднем 500 рублей в час. Мастера же заявляют, что в квартире придется провести за "разборкой" пару часов. Итого - 2 тысячи, такова ставка индивидуальных вещевых док. Удалось найти целую компанию, в арсенале которой не только "детекторы" хлама, но и грузчики с водителями "Газелей". Подробно о своей работе представители фирмы не рассказывают, открытым текстом говорят, что заказов

просто вал. Примерная стоимость - от 2 до 11 тысяч рублей. Потрошим кошельки. Но спасаем энергетику.

Кстати

Эффект Плюшкина

Нередки случаи, когда люди буквально заваливают квартиры разного рода хламом. В публицистике это явление чаще всего называют синдромом Плюшкина, по фамилии скупого помещика из "Мертвых душ". В медицине - синдромом Месси. На нашем фото - квартира на Ленинградском шоссе в Москве, в которой полиция обнаружила брошенную взрослыми девочку. Пятилетняя малышка, жившая в горах хлама, поначалу дичилась взрослых и ничего не говорила. Только в больнице более-менее пришла в себя.

Фото: ntv.ru

Ранее "РГ" писала, как в Москве пенсионерку, страдающую синдромом Месси, только через суд заставили очистить квартиру, в которую было в прямом смысле слова невозможно зайти. В суд обратились соседи женщины, измученные невыносимым запахом, распространяемым по всему подъезду. Кроме мусора в жилище пенсионерки оказались еще и мертвые коты. Решение суда исполнили приставы и городские коммунальные службы.

Конкретно

Куда сдать ненужную одежду

В Москве сохранились "комиссионки" - магазины, где не нужные вам вещи могут продать, и вы получите пусть небольшие, но деньги за нелюбимую кофточку или аксессуар. Если вы не надевали вещь, достаточно убрать с упаковки первоначальный ценник - в магазине приклеят новый. Если хотите продать то, что сами уже использовали, потрудитесь навести лоск: одежду надо постирать и погладить (при необходимости), обувь - помыть и просушить. И внимательно осмотрите вещь: нет ли пятен, потертостей, царапин? Любое механическое повреждение - повод для магазина отказаться от нее. Адреса "комиссионок" (многие из них работают под вывеской бутиков) можно легко найти в "Яндексе" или на портале открытых данных data.mos.ru. Точно так же можно поискать "Добрые ящики" - специальные хранилища, где детские вещи принимают на благотворительность.