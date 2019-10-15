Медведев: Границы приаэродромных территорий должны быть определены

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ведомствам 10 дней на введение единых правил регулирования для столичных аэропортов.

На совещании по исполнению поручений президента и правительства глава кабмина напомнил о ранее данном им распоряжении по определению границ приаэродромных территорий и санитарно-защитных зон в воздушных гаванях Москвы, которые соблюдали бы баланс между интересами проживающих рядом людей и вопросами безопасности полетов. "Пока такие решения не подготовлены. Эту работу нужно завершить", - указал он.

Чиновники объяснили задержку существующими нормативно-правовыми актами, которыми регулируются вопросы деятельности самих аэропортов и территорий, на которых они расположены. Это лишний раз убедило премьера, насколько актуально задействование механизма регуляторной гильотины для ликвидации мешающих административных барьеров. "Потому что это просто безобразие. Это бесконечный бюрократический поток информации, в котором каждое ведомство по-своему право, а хозяйствующий субъект соблюдает те или иные правила, причем вне зависимости от того, что хозяйствующие субъекты занимаются одним и тем же", - заявил Медведев. Те же аэропорты, обратил он внимание, могут выбирать себе правила.

В итоге премьер-министр дал 10 дней для завершения работы. "Вопрос этот надо закрыть. В 10-дневный срок доложите о том, что будет введено единообразное регулирование в отношении всех аэропортов на территории как минимум московского транспортного узла", - распорядился председатель правительства.