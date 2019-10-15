Мошенники пытались запустить в оборот поддельные 5-тысячные купюры

Фальшивки номиналом в 5 тысяч рублей пытались реализовать в Москве двое уроженцев из Северо-Кавказского региона.

Сесть за фальшивые деньги можно на 15 лет. Фото: Сергей Михеев/РГ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила корреспонденту "РГ", что мошенников задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Выяснилось, что приезжие мужчины разменивали в торговых точках фальшивые 5-тысячные купюры, которые, по оперативной информации, поставляли с Северного Кавказа. Где их печатали - выясняется.

Разумеется, делали они это не в одиночку - была налажена схема производства, транспортировки и сбыта, в которую входили десятки человек. Сейчас полиция устанавливает каждого участника этой группы.

На эту группу вышли не случайно. Полицейские провели проверочную закупку - приобрели у мошенников 50 фальшивых купюр. Сделка оказалась удачной: стоимость одной фальшивой 5-тысячной банкноты составила 1,6 тысячи рублей. А задержали всю группу при попытке продать подделки на сумму 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, все задержанные решением суда взяты под стражу. Сесть за фальшивые деньги можно на 15 лет.

Вот уже несколько лет полиция наблюдает рост сбываемых поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей, при этом число поддельных денег номиналом 1000 рублей и 500 рублей существенно снизилось.

Впрочем, эта тенденция изменчива: уже в этом году наблюдается устойчивый рост сбыта подделок номиналом 1000 рублей.

Основной целью преступников чаще всего является размен купюры на более мелкие, а не сам товар или услуга.

Преступники чаще всего выбирают торговые объекты, не оборудованные детектором подлинности денежных купюр и камерами видеонаблюдения.

Эксперты МВД считают, что наибольшую опасность представляют организованные группы, в комплексе занимающиеся изготовлением поддельных денег и их сбытом. Эти группы структурированы и хорошо законспирированы. Активные участники групп сбывают поддельные деньги криминальным элементам, которые, в свою очередь, несут их для дальнейшего сбыта в объекты торговли. А это приводит к высокой латентности совершаемых преступлений.