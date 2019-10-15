Москвичей предупредили о скачках давления на этой неделе

В среду в столичном регионе атмосферное давление упадет до минимального значения, а в четверг - вырастет. Такой прогноз дает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, сегодня в регионе атмосферное давление днем составит 762 мм рт. ст., что чуть выше, чем принято считать нормой. К вечеру оно повыситься до 771 мм рт. ст., что превысит более чем на 10 единиц норму. А в среду днем давление понизится до 748 мм рт. ст.

Как пояснили специалисты, колебания атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, поэтому стоит избегать перегрузок, чаще отдыхать и не забывать вовремя принимать медикаменты. Стоит отметить, что и температурные показатели будут сильно колебаться, так, если сегодня днем воздух сможет прогреться до +14 градусов, то завтра ожидается +16. Дожди маловероятны. Теплая погода простоит до четверга включительно, затем прогнозируют резкое понижение температуры. В выходные дни не выше +7 днем, ночью по области возможны слабые заморозки.