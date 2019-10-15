Названы самые живописные заброшенные усадьбы в России

Заброшенная усадьба Пасхаловых-Чертковых в Тульской области вошла в тройку самых интересных российских развалин. Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на основе опроса пользователей соцсетей.

Популярность у туристов заброшенных европейских замков натолкнула авторов на мысль выяснить: где в России самые любопытные развалины? Оказалось, что постепенно разрушающиеся отечественные архитектурные шедевры также известны и посещаемы.

Лидером рейтинга стала усадьба Демидова в Санкт-Петербурге - за нее проголосовали 27,27 процента опрошенных. На втором месте - Максимова дача в Севастополе (18,18 процента голосов). Третье место поделили усадьба Врангелей в Ленинградской области и усадьба Пасхалова - в Тульской.

Бывшая усадьба Пасхаловых-Чертковых расположена в селе Колосово под Алексином в Тульской области. Это некогда красивый дом, выстроенный в готическом стиле.