Ошибочно думать, что Россия поставляет за рубеж только сырье - нефть и газ. На самом деле это не так. Объем экспорта высокотехнологичной продукции из Москвы по итогам прошлого года составил $11,3 млрд.

Развитие несырьевого экспорта - один из источников роста российской экономики. Об этом говорил в своем послании Федеральному собранию в мае прошлого года Президент Владимир Путин. "Нужно снять здесь все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые работают и выходят на внешние рынки", - подчеркивал он.

По итогам 2018 года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы составил $24,1 млрд или 16,1% от общероссийского показателя.

За границу поставляются продукты IT-индустрии, автостроения и аэрокосмической отрасли, высокотехнологичной медицины и т.д. Объем экспорта высокотехнологичной продукции (перечень определен приказом Минпромторга России) из Москвы составил в 2018 году $11,3 млрд. Доля столицы в экспорте российской высокотехнологичной продукции составила 24,1%.

Московские предприниматели поставляют свои высокотехнологичные товары в 164 страны пяти континентов. В тройке лидеров по объему экспорта из Москвы по итогам 2018 года были Белоруссия, Казахстан и США (данные за первое полугодие 2019 года в инфографике).

Среди московских IT-компаний есть те, которые уже стали международными брендами, - например, производители систем компьютерной безопасности "Лаборатория Касперского" и InfoWatch. Одна из инновационных московских компаний поставляет элементы для микросхем компании Intel. Наработки Москвы в программных решениях и технологиях управления городом - Smart City - получили мировое признание и заинтересовали, например, Сингапур. Летом Москва получила специальный приз Всемирной организации электронных правительств городов мира WeGO в номинации "Предоставление государственных услуг в электронной форме".

В конце прошлого года на международной выставке электронных компонентов, систем и устройств Electronica-2018 в Мюнхене свои разработки представили десять столичных компаний. На стенде Made in Moscow показывали оборудование для выращивания кристаллов лейкосапфира весом до 400 кг и лазер, который работает со скоростью метр в секунду и не имеет аналогов в мире. А также презентовали потенциальным клиентам системы управления аккумуляторной батареей, контроля качества электрического монтажа самолетов и автомобильный радар "Обзор".

В 2018 году Агентство инноваций Москвы в рамках проекта Road Show IT проводило конкурс: из 80 заявок отобрали 20 лучших IT-решений столичных компаний с наиболее конкурентоспособным экспортным потенциалом. Объем экспорта продуктов компаний-победителей уже составил 370 млн рублей и продолжает расти.

В каталоге Московского экспортного центра (МЭЦ) "Сделано в Москве", по данным на середину сентября 2019 года, значилось 1355 компаний, из них 111 в разделе "Производство лекарственных средств и медицинских материалов". В этом списке есть, например, компания "Моторика" - производитель "умных" протезов рук, которыми можно частично управлять с помощью мозговых импульсов. Ее продукция поставляется в Казахстан, Белоруссию, Великобританию, Чехию и США.

Столичные медицинские компании регулярно участвуют и представляют свои товары на зарубежных профильных выставках. Причем это и частные медицинские центры, и городские больницы, которые используют в своей работе инновационные технологии. Доля Москвы в общем российском показателе объема экспорта медицинских и фармацевтических товаров по итогам 2018 года составила 35%.

В Москве есть развитая и разнообразная система поддержки тех, кто уже работает на международном рынке или только планирует его покорить. Есть субсидии, компенсирующие часть затрат действующих экспортеров. Сумма от 500 тысяч до 3 млн рублей в зависимости от объема и типа издержек. Всего в 2019 году у экспортной субсидии есть четыре направления возмещения затрат: на транспортировку товара за рубеж, на сертификацию продукции, на сертификацию систем менеджмента и на получение патентов.

Те, кто пока только ищет клиентов за рубежом, могут принимать участие в международных выставках. Москва компенсирует затраты на регистрационный взнос, аренду выставочной площади, а также застройку и оборудование стенда на общую сумму до 700 тысяч рублей. Чтобы получить такую субсидию, нужно успеть подать заявку до 1 ноября 2019 года. Если же участвовать в выставке в рамках коллективного стенда "Сделано в Москве", то город финансирует до 100% издержек. Количество международных выставок, в которых участвуют московские компании, с каждым годом увеличивается. Если в 2017 году таких было всего пять, то в 2018 году столичные власти организовали участие уже 16, а в 2019 году их 19 различной тематики - от IT до медицины, от электроники до моды и дизайна.