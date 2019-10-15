Новый терминал С1 заработает в Шереметьево в 2020 году

Новый терминал С1 заработает в Шереметьево 15 января 2020 года. Об этом заявил замгенерального директора по управлению аэровокзальным комплексом аэропорта Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

Планируется, что он будет объединен с терминалом В. "В прошлом году мы открыли терминал В с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров в год. В следующем году, 15 января, мы планируем отправку первых рейсов из международного терминала С", - цитирует его ТАСС.

Пропускная способность нового терминала также составит 20 миллионов пассажиров.