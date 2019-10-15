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15.10.2019 13:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Рязани решили построить международный аэропорт

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Рязани планируется создать международный аэропорт и мультимодальный транспортно-логистический комплекс "Сухой порт "Рязань". Об этом заявил глава региона Николай Любимов на круглом столе, который проходил в рамках бизнес-миссии Рязанской области на площадке Торговой палаты Люксембурга.

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В круглом столе, наряду с представителями рязанских предприятий и организаций, приняли участие глава международного департамента Палаты Синди Тереба и более 20 люксембургских компаний, уточнили в правительстве Рязанской области. В ходе встречи глава региона отметил актуальность сотрудничества в сфере логистики. Николай Любимов рассказал о планах по созданию международного аэропорта на имеющейся базе бывшего военного аэродрома в Протасово, а также строительстве логистического комплекса "Сухой порт "Рязань". Этот логистический комплекс включит в себя агропромышленный парк со складской зоной, промзну, МСП-парк, кампус. На получение статуса резидентов этой территории уже заявились 12 российских и зарубежных компаний.

Аэродром в Протасово военные передали в собственность области в 2014 году. Региональные власти намерены на его базе построить современный международный аэропорт, а также грузовой терминал и логистический распределительный центр. В Рязани уверены, что поднять аэродром получится только за счет инвестиций, так что ведется поиск инвесторов. В разное время к проекту проявляли интерес компании из Китая и Турции. Ориентировочно строительство аэродрома оценивается в миллиард долларов США.

Пока же аэропорт используется в основном частной авиацией - его взлетная полоса годится лишь для легких самолетов. В настоящее время в Протасово базируются самолеты для лесопатрулирования, обработке полей, вертолеты нефтяной компании, контролирующие нефтепроводы.

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