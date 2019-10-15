Портал "Узнай Москву" составил маршрут экскурсии по лермонтовским местам

Для гостей и жителей столицы портал "Узнай Москву" составил маршрут по лермонтовским местам. Новая прогулка без экскурсовода приурочена к 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, которое отмечается 15 октября.

Для того, чтобы отправиться на экскурсию, нужно скачать приложение "Узнай Москву" на телефон, затем открыть вкладку "Маршруты" и выбрать "Лермонтовские места Москвы" или открыть на карте район Лермонтовской площади, где появится значок с указанием протяженности маршрута и времени его прохождения. Весь маршрут всего 6,5 км и займет три часа пешим ходом, за это время можно осмотреть 12 домов, связанных с поэтом. Первая остановка экскурсии - это сама площадь и сквер с памятником поэту, поставленным в 1965 году. Затем приложение приведет к началу Поварской улицы, где находится церковь Симеона Столпника, не исключено, что в детстве будущий поэт вместе с бабушкой ходил сюда, так как жили они неподалеку. Следующая остановка - единственный сохранившийся дом, где жил поэт. Это одноэтажный деревянный особняк с мезонином на улице Малая Молчановка, 2. Сейчас здесь находится музей поэта. Помимо этого посмотреть можно будет на дом, где проходили балы, где учился поэт и многое другое. Последней точкой маршрута станет дом Павлова, на Рождественском бульваре, где часто бывал Лермонтов на литературных вечерах. К слову, в экскурсию не вошло еще одно строение - Путевой дворец на Ленинградском проспекте. В этом дворце в апреле 1841 года проездом из Петербурга на Кавказ останавливался поэт.

Путеводитель снабжен историческими документами, фотографиями и другими полезными для любопытных экскурсантов материалами.

Напомним, что "Узнай Москву" - это совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Сейчас база данных содержит описания 1,8 тыс. зданий и сооружений, 616 памятников, 315 музеев, 185 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 94 тематических прогулочных маршрута.