Новости

Пожилой ирландец в последний раз повеселился над родственниками 16:15
На дорогах Сочи появятся белорусские электробусы 16:12
Посольство РФ: Россиянка Богачева сообщила, что находится на свободе 16:04
Российский ударный беспилотник "Охотник" изменит тактику авиации 16:02
Армейский спецназ США получит на вооружение новый автомобиль 16:01
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели 16:00
В Калуге возбудили дело по ДТП с четырьмя погибшими 15:58
Задержан еще один фигурант по делу о несанкционированных акциях в Москве 15:55
В Волгограде ребенок выпал из окна четвертого этажа 15:50
Британские СМИ сочли борщ российской военной пропагандой 15:48
Футболисты РК и КНДР сыграли "в самую странную ничью" на пути к ЧМ-2022 15:45
На Кубани произошел взрыв газа в жилом доме 15:35
Портал "Узнай Москву" составил маршрут экскурсии по лермонтовским местам 15:34
Ученые рассказали о новой лунной загадке 15:33
Пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд 15:30
В Сеть попали шпионские фото новой Toyota Yaris 15:30
Покупатели брянского магазина провалились сквозь землю 15:28
В Самаре найдено тело 13-летнего мальчика 15:14
Шентоп: Санкции не остановят операцию Турции в САР 15:14
Посольство РФ окажет помощь задержанной в Беларуси россиянке 15:13
ЕС подтвердил введение санкций против Турции из-за "незаконного бурения" 15:10
В Перми новорожденного ребенка спасли из наркопритона 15:09
В Братске число отравившихся шаурмой увеличилось до 30 15:07
Появились первые фото серийного кроссовера Denza от Mercedes-Benz 15:00
На развитие придомовых территорий Крыма выделят 2,6 млрд рублей 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 15:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Портал "Узнай Москву" составил маршрут экскурсии по лермонтовским местам

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Для гостей и жителей столицы портал "Узнай Москву" составил маршрут по лермонтовским местам. Новая прогулка без экскурсовода приурочена к 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, которое отмечается 15 октября.

Фото: ИТАР-ТАСС
Яков Гордин: искал ли смерти боевой офицер Михаил Лермонтов

Для того, чтобы отправиться на экскурсию, нужно скачать приложение "Узнай Москву" на телефон, затем открыть вкладку "Маршруты" и выбрать "Лермонтовские места Москвы" или открыть на карте район Лермонтовской площади, где появится значок с указанием протяженности маршрута и времени его прохождения. Весь маршрут всего 6,5 км и займет три часа пешим ходом, за это время можно осмотреть 12 домов, связанных с поэтом. Первая остановка экскурсии - это сама площадь и сквер с памятником поэту, поставленным в 1965 году. Затем приложение приведет к началу Поварской улицы, где находится церковь Симеона Столпника, не исключено, что в детстве будущий поэт вместе с бабушкой ходил сюда, так как жили они неподалеку. Следующая остановка - единственный сохранившийся дом, где жил поэт. Это одноэтажный деревянный особняк с мезонином на улице Малая Молчановка, 2. Сейчас здесь находится музей поэта. Помимо этого посмотреть можно будет на дом, где проходили балы, где учился поэт и многое другое. Последней точкой маршрута станет дом Павлова, на Рождественском бульваре, где часто бывал Лермонтов на литературных вечерах. К слову, в экскурсию не вошло еще одно строение - Путевой дворец на Ленинградском проспекте. В этом дворце в апреле 1841 года проездом из Петербурга на Кавказ останавливался поэт.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Москвичи подскажут, как обустроить парки

Путеводитель снабжен историческими документами, фотографиями и другими полезными для любопытных экскурсантов материалами.

Напомним, что "Узнай Москву" - это совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Сейчас база данных содержит описания 1,8 тыс. зданий и сооружений, 616 памятников, 315 музеев, 185 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 94 тематических прогулочных маршрута.

Культура Литература Общество Ежедневник Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ окажет помощь задержанной в Беларуси россиянке
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки
Космонавта Леонова похоронили на военном мемориальном кладбище