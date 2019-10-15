Настоящий бункер советской эпохи рассекретило министерство иностранных дел РФ. Шахта, ведущая в тайный спецархив МИД, находится недалеко от Садового кольца, в 43 метрах под землей. Когда-то там были ценнейшие документы, которые надо было сохранить даже в случае ядерной войны. А сегодня это - единственный в городе подземный музей фортификации.

Детский сад какой-то

"Бункер-703" в советское время найти было нереально, да и сейчас сложновато. В переулках недалеко от Павелецкого вокзала стоит себе небольшой детский сад. Трудно поверить, но именно под ним, под обыкновенными песочницами, беседками и каруселями, строили сверхсекретное подземное сооружение. Кое-что об этом объекте сарафанное радио все же вещало. Поговаривали, что тоннель специально прорыли под промзоной "Рот Фронта", чтобы на всякий пожарный/военный случай складировать в укромном, одним вождям известном месте стратегический запас помадок, карамели, шоколада, суфле и мармелада. Но это просто легенда для сластолюбцев, мы же пришли сюда за правдой.

Вход в шахту скрывает скромных габаритов здание - маскировка. Домишко настолько неброский, что на него никто и никогда не обращал внимания. А между тем там всегда находился комендант объекта. МИД долгие десятилетия держал здесь архив секретных документов (в числе прочего - чуть ли не пакт Молотова - Риббентропа). Но с годами тайный тоннель стал ветшать. А в 2005-м его основательно подтопили грунтовые воды, коими изобилует подземная Москва. Бункер пришел в такое состояние, что легче стало построить новый тоннель, чем содержать старый в обороноспособном состоянии. В конце концов, подземную "канцелярию" сняли с мидовского баланса и передали ветеранской организации в 2018 году. С тех пор из заброшенного подземелья стали делать полноценный музей фортификации. Деньги, которые берут с посетителей, как раз и идут на зарплаты персонала и содержание бункера в нормальном виде.

Тоннель в СССР

Это РДУ - "ящик", который поможет всем спасенным не задохнуться под землей. Фото: Егор Просвирников

У раскрашенных в хаки ворот бункера нас встречает научный руководитель подземного музея столичный историк Дмитрий Юрков. "Предупреждаю сразу: лифт не работает!" - приветствует нас хранитель мидовских традиций и тайн и провожает в шахту. Правее от клети для грузового подъемника - лестница с перилами, уходящая куда-то в полумрак. А рядом - специальные устройства с налетом паутины производства, видимо, еще советских пауков-пролетариев. Эти аппараты в случае ядерного удара должны были заблокировать доступ зараженного воздуха с поверхности. Вот наконец и дно. Глухие металлические двери с обеих сторон. "Ну-ка, подходите. Интересно, угадаете ли этот запах?" - Дмитрий подводит нас к запертому выходу. Ну как же - любому москвичу знаком этот аромат. Метро! Мы что - рядом с поездами? "Больше того - метро буквально за этой дверью, - буквально ошарашил своим ответом Дмитрий. - Секретный вход". Персоналу спецобъекта он мог понадобиться в случае боевых действий. Может быть, вы, проезжая по тоннелям подземки, обращали внимание на такую едва приметную дверку? Это и есть секретный ход. По нему можно было быстро спуститься в подземку и спасти бумаги, на которых (серьезно) базируется вся мировая дипломатия. Тут "за стенкой" проходит не основной тоннель, а соединительный. По нему теоретически можно перевозить грузы. А машинисты с помощью этого канала имеют возможность переводить составы с одной линии на другую. Впрочем, открывают эту дверь сейчас только по "большим праздникам", когда нужно что-то проверить.

Двенадцать

А вот вторая глухая металлическая дверь скрывает как раз дорогу в спецхран. Огроменным увесистым ключом проворачиваем запор и попадаем в тускло освещенную и довольно протяженную галерею. По стенам стекают грунтовые ручейки, местами в свете фонарей поблескивают карлики-сталактиты. С левой стороны от нас - санузел.

"Туалет военного времени, - объясняет Дмитрий. - На поверхности в обычной жизни мы пользуемся канализацией. А здесь, пардон, как от отходов избавляться? Все выкачивается с помощью мощных насосов. Но этот туалет, как и весь бункер, режимный объект. Его действительно можно использовать только в крайнем случае". Мимо милитари-клозета следуем в хранилище. Документы находились в огромном тоннеле, который полностью сохранился. Маркировка на тюбингах, удерживающих его своды, отсылает нас еще к сталинским временам. Документацию под секретными грифами отсюда, конечно же, вывезли. Но пространство осталось - оно идеально подходит под кинозал и лекторий. В соседнем помещении - экспозиция реальной атрибутики антиядерных бункеров. Целый набор противогазов для всего персонала, тут могли одновременно спрятаться от бомб 12 человек. Аппараты спецсвязи, чтобы после рассеивания ядерной пыли можно было прямо отсюда, из-под Москвы, связаться с выжившими на поверхности. И еще образцы консервов - надо как-то питаться, во время войны тут можно было провести около двух недель. Но никак не годы, как показывают в своих лентах режиссеры-фантасты. На случай глобальной катастрофы здесь есть даже вода. В таких же жестянках, как тушенка и сгущенка. Причем срок годности обычной воды меньше, чем у мяса. Создатели бункера понимали, что в случае ядерного удара в застенках могли возникнуть проблемы с воздухом. Сейчас, когда наружная вентиляция открыта, мы дышим тут без проблем, разве что повышенная влажность чувствуется из-за грунтовых протечек. А представьте, что вас здесь 12 выживших, воздух с поверхности перекрыт! Пространства тут, конечно, много. Но через некоторое время концентрация углекислого газа зашкалит, и понадобятся экстренные методы для спасения. Один из спасательных аппаратов можно активировать с помощью рычага: механизм удаляет из воздуха то, что мы "надышали". Есть и экстренные "ящики", когда крутить рычаги нет сил. РДУ - регенеративные двухъярусные установки, которые используют подводники. Они с помощью химических реакций способны очистить воздух и дать населению бункера еще один шанс на жизнь.

Жизнь здесь продолжается и сегодня. Реальная подземная жизнь, а не какая-то мифологизированная рассказами о трехметровых крысах, якобы гуляющих по тоннелям. Сегодня это - полноценный музей, куда можно заранее записаться на экскурсию и узнать обо всех рассекреченных бункерах. В Москве их, кстати, уже 20. Правда, рассекретить-то их рассекретили, но на "подмосковные" прогулки посторонних не пускают. А еще в "Бункере-703" - первый в Москве подземный лекторий. Скоро об истории столичной канализации желающим расскажут спелестологи, эксперты отдела подземных исследований ВООПИиК Елизавета Ненашева и Геннадий Виноградов. Встречаемся 19 октября. В 19 часов. 2-й Новокузнецкий переулок, дом 14, строение 1. И еще 43 метра - вниз.

В бункере есть все, чтобы выжить в течение примерно двух недель. Фото: Егор Просвирников

Конкретно

Как попасть на экскурсию

Забронировать места на подземный тур можно на bunker703.ru/book.

Стоимость стандартной экскурсии для взрослых - 1000 руб., для детей - 500 руб.

Групповая экскурсия (максимум - 12 человек) - 10 000 руб.