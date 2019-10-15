Сбербанк начнет продавать кофе в своих отделениях

Сбербанк в 2020 году начнет продавать кофе в своих отделениях, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сначала проект запустят в крупных и средних городах, а затем - во всех отделениях банка в России, если опыт будет успешным. Ранее представитель банка уже заявлял, что ищет партнеров среди сетей кофеен.

"Сейчас мы находимся на этапе переговоров и экспериментов с различными форматами. Работа по выбору партнеров будет продолжена и в начале следующего года. Мы сейчас обсуждаем с несколькими сетями кофеен формат", - заявил Ведяхин в интервью РИА Новости.

Такой формат уже протестировали в нескольких отделениях в Москве и Санкт-Петербурге. Результат оказался успешным.

Стоимость чашки кофе будет конкурентоспособной, отметили в Сбербанке.

Сбербанк прорабатывает и другой проект - выдачу ипотеки при помощи технологий виртуальной реальности. Пилотный проект уже стартовал в Туле, отметил в интервью Ведяхин. С помощью виртуальной дополненной реальности клиентам в отделении Сбербанка предложат не только рассчитать ипотечный кредит, но посмотреть, как будет выглядеть будущая квартира.

Кроме того, Сбербанк рассматривает вопрос возобновления программы рефинансирования ранее выданных им ипотечных кредитов. Предыдущая программа снижения ставок действовала в Сбербанке с июня 2017 года по сентябрь 2018 года. Ею воспользовались почти 800 тысяч заемщиков.