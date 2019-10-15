Сбербанк начнет продавать кофе в своих отделениях

Новости

Один человек погиб и семеро травмированы в аварии в Петербурге 11:40
Вышел русский трейлер "Доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим 11:38
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки 11:36
В Чечне трехлетняя девочка отравилась крысиным ядом 11:26
Mazda раскрыла новые подробности о первом серийном электромобиле 11:24
В Калужской области в ДТП с цементовозом погибли четыре человека 11:23
В Подмосковье началась церемония прощания с космонавтом Леоновым 11:22
В России создадут экспериментальные площадки для тестирования дронов 11:13
Найдена актриса на роль Женщины-кошки в новом "Бэтмене" 11:09
Роспотребнадзор: Из-за немытых рук ежегодно умирают более 1,4 млн детей 11:06
Hyundai испытывает обновленную версию спортивного i30 N 11:04
В Красноярске задержали подозреваемых в смертельном избиении мужчины 11:00
У инвесторов вырос интерес к строительству спорткомплексов в Москве 11:00
Тайсон Фьюри заработает за дебют в рестлинге около 15 миллионов долларов 10:58
Житель Поморья отправится в колонию за порез топором лица ребенка 10:54
Лауреатами Букеровской премии-2019 стали сразу два автора 10:52
В Рязанской области вместо НТВ показали порно 10:52
Итальянский дизайнер Роберто Кавалли попал в больницу 10:50
Врачи спасли мужчину с полной остановкой кровообращения 10:47
АвтоВАЗ проверит проводку Lada Vesta на дефект в электропроводке 10:42
ЕС ввел визовые и экономические санкции против Турции 10:40
"Родина-мать зовет!" начала освобождаться от строительных лесов 10:39
На западе России обновили самые большие в мире пушки 10:38
Причиной карантина в нижегородской школе стала дизентерия сотрудника 10:37
Команды Поветкина и Хантера договорились о бое 10:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 10:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сбербанк начнет продавать кофе в своих отделениях

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сбербанк в 2020 году начнет продавать кофе в своих отделениях, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В России утвердили стандарты на холодный кофе и чай

Сначала проект запустят в крупных и средних городах, а затем - во всех отделениях банка в России, если опыт будет успешным. Ранее представитель банка уже заявлял, что ищет партнеров среди сетей кофеен.

"Сейчас мы находимся на этапе переговоров и экспериментов с различными форматами. Работа по выбору партнеров будет продолжена и в начале следующего года. Мы сейчас обсуждаем с несколькими сетями кофеен формат", - заявил Ведяхин в интервью РИА Новости.

Такой формат уже протестировали в нескольких отделениях в Москве и Санкт-Петербурге. Результат оказался успешным.

Стоимость чашки кофе будет конкурентоспособной, отметили в Сбербанке.

Фото: iStock
ЦБ: Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России

Сбербанк прорабатывает и другой проект - выдачу ипотеки при помощи технологий виртуальной реальности. Пилотный проект уже стартовал в Туле, отметил в интервью Ведяхин. С помощью виртуальной дополненной реальности клиентам в отделении Сбербанка предложат не только рассчитать ипотечный кредит, но посмотреть, как будет выглядеть будущая квартира.

Кроме того, Сбербанк рассматривает вопрос возобновления программы рефинансирования ранее выданных им ипотечных кредитов. Предыдущая программа снижения ставок действовала в Сбербанке с июня 2017 года по сентябрь 2018 года. Ею воспользовались почти 800 тысяч заемщиков.

Экономика Финансы Банки Экономика Недвижимость Ипотека Компании Финансы Сбербанк Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Тульская область Тула Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сноуден обвинил США, Великобританию и Австралию в давлении на Facebook
Названы города России с лучшими и худшими дорогами
ЕС ввел визовые и экономические санкции против Турции
Власти Приморья помогут жильцам дома, в котором произошел взрыв
Лауреатами Букеровской премии-2019 стали сразу два автора