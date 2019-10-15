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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зевнул - остановили

Специальная система распознает усталость водителя
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 232(7990)
Москва внедряет систему распознавания усталости водителей наземного общественного транспорта. Новую технику уже испытали на городских маршрутах. Как с помощью камер будут контролировать состояние шоферов и следить за их бдительностью, узнал обозреватель "РГ".
Признаки усталости на лице водите-ля сканирует камера и сигнализирует о них диспетчеру. Фото: Сергей Михеев Признаки усталости на лице водите-ля сканирует камера и сигнализирует о них диспетчеру. Фото: Сергей Михеев
Признаки усталости на лице водите-ля сканирует камера и сигнализирует о них диспетчеру. Фото: Сергей Михеев

В основе работы новой системы лежит алгоритм искусственных нейронных сетей. С помощью камер в онлайн-режиме она на протяжении всей поездки следит, чтобы водитель был максимально сконцентрирован на управлении. "Если водитель отвлекся за рулем или переутомился, в кабине сработает звукосветовая сигнализация. Информация об этом автоматически пойдет диспетчеру", - рассказали в "Мосгортрансе". Действуют те же принципы, на которых функционируют программы распознавания лиц. Камера в кабине сканирует лицо водителя и улавливает малейшие признаки усталости. Поводом для тревоги, например, станет частое зевание, определенное положение век и зрачков или свойственная засыпающему человеку мимика. Кроме того, техника моментально сработает, если водитель воспользуется во время движения мобильным телефоном.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Получив сигнал SOS, диспетчер должен как можно быстрее разобраться в инциденте. Он выведет изображение с камеры на свой рабочий монитор и проверит, действительно ли водитель засыпает или плохо себя чувствует. Если тревога оказалась ложной, автобус продолжит движение. Если же опасение искусственного интеллекта подтвердилось, шофера могут снять с маршрута или направить на дополнительное медобследование.

Эту систему уже протестировали на 36 автобусных маршрутах, работающих на северо-востоке города. Эксперимент оказался удачным. В пресс-службе "Мосгортранса" "РГ" поделились планами оснастить новой техникой 8,4 тысячи автобусов, электробусов, трамваев и троллейбусов, заключив трехлетний контракт на ее установку и обслуживание. Подрядчика определят на открытом аукционе в электронном виде. Он уже объявлен. "В ближайшем будущем к системе подключат весь парк "Мосгортранса", - говорит директор службы информационных технологий и связи ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев. По его словам, внедрение такого мониторинга уменьшит риски ДТП, связанные с человеческим фактором.

К слову, безопасность перевозок на столичном транспорте постоянно повышается. Например, в прошлом году число погибших в авариях с автобусами снизилось на 27% (погибло 8 человек). А в 2019-м смертность упала на 50% (за 9 месяцев погибло 3 человека), число же самих аварий за этот период снизилось на 1,7%. Положительная динамика наблюдается и у трамваев и троллейбусов - ДТП с ними стало меньше на 28 и 22% соответственно. Всего по вине водителей "наземки" в Москве происходит менее 10% ДТП, отмечают в "Мосгортрансе". Чаще всего аварии провоцируют сами автомобилисты.

Если опасение искусственного интеллекта подтвердилось, шофера могут снять с маршрута или направить на дополнительное медобследование

Тем не менее столкновения, к которым привели действия городских шоферов, все же случаются. В том числе и с трагическими последствиями. В городе помнят ужасное происшествие у станции метро "Славянский бульвар" в декабре 2017-го. Тогда автобус "Мострансавто" (подмосковный перевозчик) влетел в пешеходный переход, насмерть раздавив четырех человек и ранив еще десять. Страшные кадры зафиксировала городская камера наблюдения: автобус медленно начинает движение в сторону остановки и перехода, набирает скорость и проваливается вниз, подминая под себя людей. Водитель (сейчас он отбывает срок) даже не пытался вмешаться в управление - поднять ручной тормоз или хотя бы вырулить. Уснул ли он, отвлекся или плохо себя почувствовал, сейчас уже не так важно. Но факт остается фактом - экспертиза показала, что техника была полностью исправна. Значит, причина трагедии - исключительно человеческий фактор.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Еще один показательный случай произошел четыре года назад на Варшавском шоссе. Спящий водитель автобуса влетел в столб, и пассажиры от сильного удара буквально пролетели весь салон. Пострадали 7 человек, отсутствие погибших - скорее счастливая случайность. Или еще ДТП, случившееся уже этим летом на проспекте Буденного: электробус протаранил автомобиль и трамвай. Несколько человек получили травмы, чудом никто не погиб. По свидетельствам пассажиров, водитель уснул.

Если бы на всех этих злополучных рейсах стояла система контроля усталости водителя, то аварий с высокой долей вероятности удалось бы избежать. "Такие системы активно внедряются и за рубежом. Это эффективный и относительно недорогой способ защитить пассажиров и пешеходов, а также избавить самого водителя от серьезных неприятностей. 10 лет назад таких технологий еще не существовало, но теперь они плавно становятся частью нашей повседневной жизни", - рассказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Кстати

На первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД), которые планируется запустить к концу года, тоже предусмотрена система контроля усталости. Но принцип работы у нее несколько другой. У машиниста на запястье будет специальный электронный браслет, считывающий его биологические параметры. При ухудшении его самочувствия или засыпании в кабине раздастся звуковой сигнал. После него машинист в течение 5-7 секунд должен нажать на кнопку и подтвердить, что у него все в порядке. В противном случае система безопасности автоматически остановит поезд.

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