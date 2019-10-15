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15.10.2019 11:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Траты россиян на одежду выросли из-за холодного лета

Текст: Евгений Гайва
Россияне в третьем квартале 2019 года потратили больше денег на покупку одежды из-за прохладной второй половины лета, выявило исследование крупнейшего в стране оператора фискальных данных "Платформа ОФД". С данными исследования ознакомилась "РГ".
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Средний чек покупки за июль-сентябрь вырос по отношению к показателю прошлого года на 6%, поднявшись до уровня 2400 рублей за одно посещение магазина", - говорится в документе.

Чаще всего россияне покупали джинсы и брюки, рубашки и блузки, куртки и ветровки, футболки и платья. В компании эти траты связали с холодной погодой. "В этом году на рост среднего чека покупок повлияли, в том числе, более низкая, чем обычно, среднесуточная температура воздуха летом и холодный сентябрь", - приводят в организации слова директора по продуктам на больших данных Дмитрия Батюшенкова.

Фото: iStock
В этом году больше всего подешевеют капуста и сахар

Больше всего средний чек на покупку одежды в июле-сентябре был в Москве - 3,33 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 2,97 тысячи рублей, на Сахалине - 2,76 тысячи рублей. В Московской области и Якутии средний чек составил около 2,6 тысячи рублей.

Меньше всего траты были в Орловской, Костромской, Новгородской областях, в республиках Марий Эл и Коми - менее 1,2 тысячи рублей.

Аналитики проанализировали 22 миллиарда кассовых чеков и сравнили продажи в магазинах за третий квартал 2019 года и аналогичный период прошлого года.

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