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15.10.2019 15:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Учителя под Костромой задержали за развращение восьмиклассницы

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
В Костромской области школьного учителя заподозрили в длительном сожительстве с несовершеннолетней ученицей.

Сотрудники Следственного комитета, регионального УМВД и подразделений Росгвардии задержали 58-летнего педагога, который работал в одной из костромских сельских школ. По версии следствия, с сентября 2018 года по октябрь 2019 года мужчина неоднократно совершал развратные действия и половые сношения с несовершеннолетней ученицей, заведомо зная о ее возрасте.

- Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, предусмотренных частью 1 статьи 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", части 2 статьи 35 УК РФ "Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По ходатайству следствия мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия, - сообщили в СК.

Фото: iStock
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Следователи уточнили, что о противоправных действиях в отношении девочки полиции стало известно в ходе оперативно-розыскной деятельности. В беседе с журналистами ГТРК "Кострома" директор школы сообщил, что для него и его коллег интимные отношения учителя и ученицы оказались "шоком": ни к кому из взрослых девочка за помощью не обращалась.

Для проведения внутренней проверки в сельскую школу выехали представители областного департамента образования. Как рассказала "РГ" детский омбудсмен Татьяна Быстрякова, по письму из Следственного комитета она также побывала с проверкой в школе, где произошло ЧП.

- Мы проверили воспитательную работу и организацию административного контроля в школе. Существует тайна следствия, поэтому с самой девочкой я не беседовала. Но встречалась с учителями, выясняла, нужна ли ей психологическая помощь. Ребенок не сирота. Пока от помощи психолога семья девочки отказалась. Если помощь будет необходима, мы привлечем специалистов ПМПК, найдем психолога. Учитель изолирован, он больше в школе не преподает. Обстановка в школе спокойная, образовательный процесс идет своим чередом. Ситуация будет оставаться у нас на контроле, - сообщила Татьяна Быстрякова.

Сейчас следствие устанавливает, не причастен ли задержанный к другим эпизодам преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Если вину учителя докажут в суде, ему грозит до восьми лет заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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