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15.10.2019 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге возбудили дело по ДТП с четырьмя погибшими

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

Калужская полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием цементовоза и двух легковых автомобилей. В аварии четыре человека погибли и один получил травмы, уточнили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото: Калужская городская дума
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Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Предварительно водитель цементовоза MAN не учел особенности своей машины и метеоусловия, а потому потерял контроль за движением большегруза. В результате MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 2121 и Nissan.

В результате аварии погибли все находившиеся в "Ниве" - водитель и трое пассажиров. Водитель цементовоза также получил травмы.

Напомним, авария произошла около 9 часов на автодороге "Подъезд к Калуге с трассы М-3" в районе поворота на Мстихино. Большегруз ехал в сторону трассы М-3.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
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