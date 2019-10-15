В Калуге возбудили дело по ДТП с четырьмя погибшими

Калужская полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием цементовоза и двух легковых автомобилей. В аварии четыре человека погибли и один получил травмы, уточнили в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Предварительно водитель цементовоза MAN не учел особенности своей машины и метеоусловия, а потому потерял контроль за движением большегруза. В результате MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 2121 и Nissan.

В результате аварии погибли все находившиеся в "Ниве" - водитель и трое пассажиров. Водитель цементовоза также получил травмы.

Напомним, авария произошла около 9 часов на автодороге "Подъезд к Калуге с трассы М-3" в районе поворота на Мстихино. Большегруз ехал в сторону трассы М-3.