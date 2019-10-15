В Калужской области в ДТП с цементовозом погибли четыре человека

В Калужской области на подъезде к трассе М-3 цементовоз MAN столкнулся с легковыми "Нивой" и Nissan. В аварии погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла на автодороге "Подъезд к Калуге с трассы М-3", на 13 километре автодороги Калуга-Медынь. По данным МЧС, сообщение о ДТП поступило в 09.18.

Как проинформировали в полиции, цементовоз ехал по автодороге Калуга-Медынь в направлении трассы М-3. Предварительно, его водитель не учел особенности своей машины и метеоусловия и потерял контроль за движением большегруза. В результате MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 2121 и Nissan.

Водитель и трое пассажиров отечественной легковой машины погибли на месте. Сведения о пострадавших уточняются.

В настоящее время движение по дороге затруднено, его регулируют сотрудники полиции. На месте аварии вместе с патрулем УГИБДД работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи. Всего десять единиц техники и тридцать специалистов.