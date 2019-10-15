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15.10.2019 15:43
Проект: В регионах

В калужском дворе по просьбе жителей появилась парковка

Во дворе дома № 40 по улице Фридриха Энгельса появилась парковка. Обустроена она была по инициативе жителей в рамках проекта "Инициативное бюджетирование".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

15 октября глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов осмотрел двор и оценил итоги работы.

Проект "инициативное бюджетирование" предусматривает активное участие жителей в благоустройстве дворовых территорий. Жители сами решают, какие виды работ необходимы во дворе: установка детской или спортивной площадки, благоустройство территории, создание парковки.

Предложенные жителями проекты рассматриваются комиссией, отбираются те предложения, в которых предусмотрено наиболее активное участие жителей в реализации проекта и наибольшая доля софинансирования работ.

Всего в 2019 году из бюджета Калуги на реализацию проектов инициативного бюджетирования было выделено 5 миллионов рублей. На рассмотрение было подано 12 проектов, из которых выбрано шесть. Общая стоимость работ по обустройству парковки во дворе дома № 40 по улице Энгельса составила 806 тысяч рублей. Софинансирование со стороны жителей составило 10%.

Фото: Калужская городская дума
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Участие в реализации проекта приняли 27 человек, вложив порядка 80 тысяч рублей.

Результатами жители остались довольны: работы были выполнены качественно и в срок.

- С каждым годом растет активность калужан в сфере благоустройства, - подчеркнул Александр Иванов, - здесь жители сами выступили с инициативой и приняли участие в софинансировании работ. Уверен, что в дальнейшем инициативное бюджетирование получит широкое распространение в нашем городе и даст хорошие результаты. В бюджете Калуги на 2020 год мы планируем предусмотреть порядка пяти миллионов рублей на реализацию проекта.

Глава городского самоуправления вместе с жителями принял участие в озеленении двора: вдоль парковочного пространства были высажены двенадцать кленов. Также были подписаны акты приемки работ по ремонту двора дома № 1 по площади Победы. В рамках программы "Городская среда" во дворе был уложен новый асфальт, но ранее жители отказались принимать работы из-за того, что после дождей у подъездов скапливалась вода.

- Подрядчик выполнил необходимые дренажные работы и теперь проблема решена, - отметил Александр Иванов, - во дворе уложен качественный асфальт, замечания жителей были учтены.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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