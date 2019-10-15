Нередко прогулка с ребенком в выходные дни для родителей превращается в будничную рутину: одни и те же дворовые площадки. Новые детские пространства, которые сейчас строятся в рамках программы "Мой район" практически во всех городских парках, поднимут настроение и детям, и взрослым. В двух десятках парков эти работы еще идут, а на 140 территориях работы уже завершены и здесь открылись 279 новых игровых пространств. По наиболее интересным местам прошли корреспонденты "РГ".

Отмечу, что в среднем в каждом округе в этом году появилось по 20-30 новых площадок. Но лидером по количеству игровых зон стал юго-запад столицы: здесь построены и обновлены 87 площадок общей площадью 35,1 кв. м. Самый интересный игровой комплекс расположен за МКАД в районе Северное Бутово, на Старокачаловской улице, 4. Здесь получился почти военный городок с траншеями-лабиринтами, веревочными лестницами и различными приспособлениями для лазанья. Есть тарзанка для деток постарше, а для малышей - горка и песочница.

Как пояснила "РГ" жительница района Ольга Сафонова, няня 4-летней Маши, новая площадка хоть и рассчитана на детей школьного возраста, но в ней обожают играть и 4-5-летние малыши - в прятки, что совершенно безопасно. На севере столицы погулять с детьми можно не только в Петровском парке, где еще недавно собиралась вся детвора из районов Аэропорт, Сокол, Савеловского и Бегового. Теперь можно отправиться и на новую площадку в небольшом сквере по улице Черняховского. Как пояснил замдиректора ГБУ "Жилищник района Аэропорт" Александр Куров, они построили канатный городок и тренажеры, где заниматься спортом могут даже дошкольники.

К слову, ведет на детскую площадку галерея под открытым небом, где представлены биографии и фотографии почетных жителей района: Надежды Румянцевой, Георгия Юматова, Юрия Нагибина и других. Для юных музыкантов откроется площадка в парке "Дружбы", где можно сыграть мелодию на простейших уличных музыкальных инструментах, таких, как уличный лепестковый барабан глюкофон, деревянные ножные клавиши, и других. На востоке столицы, в районе улицы Большой Черкизовской, 23, поставили игровой комплекс в виде деревянного фрегата, по размеру сравнимого с небольшой яхтой. Называется посудина "Тартуга" в честь пиратского острова. Вот только парусов ни белых, ни черных у фрегата нет, зато нарисованы вполне правдоподобные волны, якорь. На корабле - штурвал, рубка капитана, бинокли, спуститься с корабля можно по нескольким горкам, рыбацкой сети.

По программе "Мой район" столица создает пространства, удобные даже малышам

"Корабль - давняя наша мечта, мы очень любим фильм "Пираты Карибского моря", хотя он появился на свет раньше, чем мы сами, - рассказали "РГ" два брата - 10-летний Антон и 8-летний Илья Петрухтины. - Теперь сюда приходим после школы поиграть с друзьями. Удобно, что на лавках под навесом можно сумки оставить". В четырех километрах от этой площадки, в сквере по ул. Краснобогатырской, вл. 21, где еще недавно были гаражи и стихийная свалка, открылась детская площадка со стенкой для скалолазания. Как рассказали "РГ" в департаменте капремонта Москвы, все детские площадки оборудованы по последнему слову техники и безопасности, а "начинка" площадок согласуется с жителями района.