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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Столкнулись у сетки

В Москве стартовал "ВТБ Кубок Кремля"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Фавориты "ВТБ Кубка Кремля" еще не вступили в борьбу. Зато свои шансы используют те, кому организаторы выдали аванс в виде "wild card". К примеру, на кортах в Крылатском удачно стартовала Анна Калинская.
Светлана Кузнецова дважды побеждала в Москве - в 2015-м и 2016-м, но в этом году она вылетела в первом же круге. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Светлана Кузнецова дважды побеждала в Москве - в 2015-м и 2016-м, но в этом году она вылетела в первом же круге. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Светлана Кузнецова дважды побеждала в Москве - в 2015-м и 2016-м, но в этом году она вылетела в первом же круге. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Калинская в трех сетах со счетом 6:0, 3:6, 6:4 взяла верх над соотечественницей Анастасией Потаповой. Калинская призналась на пресс-конференции, что расстроилась когда увидела сетку и жребий на первый круг. Они с Настей дружат, поддерживают друг друга. На такие матчи всегда сложно настаиваться. С другой стороны, победа гарантировала Калинской попадание в топ-100 рейтинга впервые в карьере. Так что пришлось собраться. Но Аня закончила матч в свою пользу, и вот она на 94-й строчке мировой классификации.

Прошлогодняя чемпионка Дарья Касаткина быстро проиграла и не смогла защитить титул

- Я очень рада победе, для меня это было важно - это моя первая победа в "основе" в Москве. К тому же я ставила перед собой цель пройти стартовый круг, чтобы закрепиться в топ-100, - приводит слова Калинской пресс-служба турнира. - Был тяжелый матч как психологически, так и физически. Рада, что справилась, надеюсь, что дальше буду играть еще лучше.

Фото: AP.
Медведев выше Федерера в чемпионской гонке

Кстати, следующей соперницей Калинской снова станет россиянка - Екатерина Александрова. Восьмая сеяная соревнований легко справилась с Яной Чепеловой из Словакии (6:1, 6:4).

К сожалению, обладательница двух титулов в Москве Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер первого круга. Она уступила чешке Каролине Муховой со счетом 2:6, 3:6. Прошлогодняя победительница Дарья Касаткина тоже быстро сложила полномочия. Даша, которая за год опустилась с десятой строчки рейтинга на 37-ю, проиграла украинке Даяне Ястремской, посеянной под пятым номером (1:6, 4:6). В мужской части турнира из борьбы выбыл Евгений Донской. Дальше идет выступающий за Казахстан Михаил Кукушкин (6:4, 6:3).

Между тем

Уже после подписания этого номера "РГ" в печать прошла специальная пресс-конференция Даниила Медведева. Четвертый номер мирового рейтинга был первой ракеткой и главной звездой московского турнира. Однако его участие под вопросом. В воскресенье Медведев выиграл "Мастерс" в Шанхае. Понятно, что он устал. Кроме того, тяжело переносит акклиматизацию.

Спорт Теннис Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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