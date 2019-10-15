В Москве старую бытовую технику можно сдать на переработку

На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" на Волгоградском проспекте, 42 поставили контейнер, куда можно принести старые телефоны и микроволновки. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В контейнер будут собирать старую электронику и негабаритную бытовую технику. Например, старые телефоны, принтеры, ноутбуки, игровые приставки и микроволновки. Ожидается, что до 95 процентов электронных отходов переработают во вторичное сырье. Так, пластик от корпусов будет отправлен на завод "Экопласт", являющегося резидентом "Технополиса "Москва". На заводе старый пластик переработают в высококачественные вторичные пластиковые гранулы, которые в дальнейшем используются в промышленности. Остальную начинку старой техники будут разбирать и затем отправлять на другие заводы по переработке вторсырья.

"Это пилотная акция, которая продлится месяц. Если ее признают успешной, контейнер обоснуется в особой экономической зоне надолго, - рассказывает руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Проблема переработки пластика остро стоит перед каждым мегаполисом. Это очень токсичные отходы, которые оказывают губительное влияние на окружающую среду. Именно поэтому мы предоставляем компаниям, которые готовы решить эту проблему экологично, быстро и эффективно, максимум преференций и налоговых льгот".

Как отметил Прохоров, современный завод по переработке пластика не оказывает вредного воздействия на окружающую среду благодаря замкнутой системе водоснабжения и современному газоочистному оборудованию.