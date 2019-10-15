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15.10.2019 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержаны создатели мошеннических брокерских контор в интернете

Текст: Ирина Огилько

В столице пресечена деятельность преступного сообщества, участники которой, представляясь брокерами, похищали денежные средства граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Мошенники начали использовать в своих интересах всю мощь судебной системы

Как сообщили представители ведомства, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с московскими коллегами раскрыли группу мошенников. Специалистам удалось выяснить, что с 2016 года злоумышленники, не имея необходимой лицензии, в интернете призывали граждан размещать свои день во вклады и ценные бумаги, получая за это прибыль. При этом мошенники рассказывали, что они представители известного форекс-дилера. В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем похищали. Общая сумма похищенных денежных средств может превышать 100 миллионов рублей. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159, частям 1, 2 статьи 210 УК РФ.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД России, мошенники были задержаны, в местах их проживания на территории столичного региона проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время идут оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, что в последнее время в России стало очень популярным вкладывать деньги в ценные бумаги и играть на бирже через форекс-дилеров, которые сулят новичкам доход в десятки процентов. Однако, как показывает практика, большинство непрофессионалов либо инвестируют в ноль, либо теряют свои деньги.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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