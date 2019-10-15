В Рязанской области вместо НТВ показали порно

В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых. Причиной этого, как пояснил "РГ" технический директор ООО "ТелеМаг" Алексей Мелькин, стал технический сбой.

ЧП случилось накануне днем, трансляция эротического канала вместо ток-шоу длилась около 10-15 минут. По словам Алексея Мелькина, техник перепутал кабели и случайно "воткнул не в тот ресивер".

- Накладка вышла. Сейчас каналы переходят на "цифру", уходят со спутников, мы переходим на другие источники. Во время переключения это и случилось: техник нечаянно воткнул кабель в другой ресивер, - пояснил технический директор кабельного канала "ТелеМаг".

Он подчеркнул, что это произошло неожиданно, и, что порно отключили сразу же, как только об этом узнали.

- Это случайность. Мы ничего подобного не хотели, мы не враги сами себе, - заверил Алексей Мелькин.

Тем временем, региональное управление Роскомнадзора начало проверку случившегося. Как сообщил "РГ" руководитель ведомства Евгений Малинкин, сейчас ведется сбор информации, устанавливается был ли факт нарушения законодательства РФ.

- Если нарушение законодательства было, должностное лицо будет нести ответственность, - подчеркнул Евгений Малинкин.

Он также заметил, что пока ничего сказать не может - информация уточняется, но в любом случае "надо быть внимательнее". В свою очередь на кабельном ТВ "ТелеМаг" готовы все объяснить и извиняться.