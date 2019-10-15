На смену интереса инвесторов к строительству торгово-развлекательных центров в столице вдруг проявилась огромная конкуренция за право строить физкультурно-оздоровительные центры.

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал: "С начала этого года 58 инвесторов претендуют на право аренды 10 земельных участков с последующим строительством ФОКов. Это в 29 раз больше, чем годом ранее".

Новую тенденцию Владимир Ефимов объяснил, с одной стороны, появлением большего числа таких лотов на торгах, а с другой - увеличением интереса инвесторов именно к этому направлению деятельности. Например, за 9 месяцев 2019 года на один участок претендовали в среднем по 6 участников, в то время как в прошлом году был лишь один инвестор.

Спрос на землю для спорта растет вместе с увеличением интереса к здоровому образу жизни, считает руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев: "Мы столкнулись с тем, что люди хотят рядом с домом иметь спортцентры. Не случайно рынок фитнес-услуг стал одним из самых высококонкурентных". В качестве примера он привел участок на Ленинском проспекте, за право построить на котором спортцентр боролись сразу 12 инвесторов. В итоге стартовая стоимость лота выросла в 13 раз. Больше 10 компаний претендовали также на объекты в районах Выхино-Жулебино, Зябликово, 8 инвесторов - на земельный участок в Дмитровском районе.