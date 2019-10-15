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15.10.2019 13:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Воронеже подняли стоимость проезда в общественном транспорте

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Новую стоимость билета в автобусах, троллейбусах и маршрутках утвердило управление по госрегулированию тарифов Воронежской области. Изменения вступят в силу 28 октября.

Одна поездка будет стоить 23 рубля при оплате наличными и 21 рубль - по карте. Такую же сумму придется отдавать за провоз багажа, сумма габаритных размеров которого находится в промежутке от 120 до 180 сантиметров.

Фото: РИА Новости.
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Ранее юристы в Воронеже спорили, законно ли вводить дифференцированный тариф. По мнению сопредседателя общественного движения "Город и транспорт" Юрия Новикова, закон "О защите прав потребителей" однозначно запрещает исполнителю устанавливать различные цены на одну и ту же услугу в зависимости от способа оплаты. В управлении по тарифам полагают, что указанная норма здесь не применима, поскольку тариф назначается не исполнителем (перевозчиком), а органом госрегулирования. Юрист компании "Центральный округ" Александр Тархов отмечает, что Роспотребнадзор допускает предоставление скидок с основной цены товаров при оплате банковскими картами в тех случаях, когда скидки адресованы неопределенному кругу лиц:

- Правда, тогда не совсем ясно, где граница между законным повышением привлекательности безналичных расчетов и незаконным ущемлением прав потребителей, не желающих или не имеющих возможности оплачивать товары, работы и услуги по "безналу". В свою очередь, Верховный Суд сделал вывод об отсутствии договорных правоотношений между потребителем и перевозчиком и, как следствие, неприменимости норм ФЗ о защите прав потребителей. Учитывая все это, скидку с основной цены билета при безналичной оплате можно счесть правомерной. Если бы стоимость проезда при оплате картой, наоборот, увеличивалась, это следовало бы квалифицировать как грубое нарушение законодательства.

Сегодня воронежцы отдают за проезд в автобусах любой вместимости 17 рублей. С десяти вечера до шести утра тариф составляет 25 рублей. В троллейбусах, которые курсируют по городу примерно до 19 часов, билет стоит 17 рублей, при оплате по безналу - 15.

Это самый низкий тариф среди городов-миллионников России и среди областных центров в Центральном округе. Предельная стоимость проезда в Воронеже не повышалась уже 2,5 года, что вызывало протесты перевозчиков. Представители транспортных компаний неоднократно поясняли, что действующие расценки не позволяют им устанавливать водителям достойные зарплаты и выполнять требование властей об обновлении подвижного состава.

Фото: iStock
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По словам руководителя регионального управления по тарифам Евгения Бажанова, себестоимость перевозки одного пассажира составляет 18-19 рублей. Оставшуюся часть платы перевозчики направят на закупку новых автобусов. Чиновники надеются, что предприниматели возьмут для этого кредиты или прибегнут к лизинговой схеме, чтобы обновить парк скорее. Весной мэрия планирует выставить маршруты на конкурс и заключить новые договоры с перевозчиками.

- В ближайшие месяцы никто не обновит транспорт, потому что бессмысленно это делать до подписания новых контрактов, - возражает активист общественного движения "Город и транспорт" Виталий Иванищев. - Дифференциация тарифа приведет к ряду проблем: терминалы будут "ломаться", передавать карту с задней площадки автобуса небезопасно, а попадание карты в стоп-лист, как и ее исключение из него, не всегда понятно… Общественный транспорт - это такая же инфраструктура, как освещение улиц и ливневая канализация. Надо менять финансовую схему общественного транспорта: уходить от системы планов и приходить к брутто-контрактам с перевозчиками.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
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