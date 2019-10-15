В сотнях магазинов разного формата в Москве появились специальные полки с алкоголем в микротаре: от 0,2 до 0,1 литра. Например, на северо-востоке в мини-маркетах "у дома" в микробутылках продают коньяк и водку прямо на кассе, а в сети SPAR в аналогичной упаковке стали выставлять даже вино, шампанское и другую "элитку". Эксперты отмечают рост продаж чекушек, хотя и не видят в этом ничего критичного. Так кто и зачем покупает в Москве алкоголь в микротаре?

"В общем объеме продаж эта тара занимает от 7 до 10 процентов рынка, - рассказал "РГ" директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. - И этот сегмент нашел своих покупателей".

Они делятся на две основные категории. Для первой, довольно немногочисленной, бурбон, кальвадос или прочее дорогое спиртное, разлитое в мелкую тару, так сказать, творческая отдушина. Возможность лишь изредка пригубить. А вот откровенные алкоголики за миниатюрной "элиткой" не охотятся. Им выгоднее купить "пол-литра" русской горькой, чем два по 0,25 виски, говорят работники гипермаркетов.

Шкалики же предпочитают горожане с низкими доходами в пределах 25 тысяч рублей в месяц. Как правило, приезжие. "Москвичи предпочитают употреблять алкоголь дома, - продолжает Вадим Дробиз. - А водку и коньяк по 0,1 и 0,2 употребляют "по дороге". Это свидетельствует о низкой культуре потребления".

В ЦИФРРА считают, что основной потребитель стопариков и чекушек - не классический офисный работник, а представитель сферы услуг или тот, кто зарабатывает физическим трудом. Покупатели "мерзавчиков", уверены аналитики, находятся в серьезном психологическом кризисе, который напрямую связан с падением их доходов. Лишний шкалик - простейший способ снять накопленный ежедневный стресс.

Откровенные алкоголики за миниатюрной "элиткой" не охотятся. Им выгоднее купить "пол-литра" горькой, чем два по 0,25. Шкалики же предпочитают горожане с низкими доходами

Как отмечают независимые наблюдатели, доля продаж спиртного в микротаре растет в среднем на 15% каждый год. "Однако, - считает Дробиз, - это не приводит к серьезному росту общих продаж алкоголя. В основном покупают горячительное в бутылках по 0,5 (до 75% рынка), остальное приходится на литровую тару". Шкалики и "мерзавчики" не сильно влияют на магазинные алкоприбыли.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин

При всем этом статистика Минздрава России говорит об общем снижении потребления алкоголя в стране. Как сообщили в пресс-службе ведомства, если в 2008-м на душу населения в среднем приходилось 15,7 литра алкоголя в год, то в 2018-м - только 9,3. За тот же период снизилась и заболеваемость алкогольными психозами - с 70 до 32 случаев на 100 тысяч населения. Общее количество тех, кто состоит на учете с зависимостью от спиртного, сократилось с 2 до 1,3 млн человек.

В минздраве полагают, что к снижению привело повышение акцизов и цен на алкоголь, вывод значительной части рынка из тени. Кроме того, россияне и, в частности, москвичи стали активнее интересоваться здоровьем и снимать стресс в спортзалах, а не на лавочке за бутылкой. В ЦИФРРА подтверждают, что магазинные продажи алкоголя поддерживаются за счет старых потребителей со стажем, их общий круг не расширяется.