Бытовой фактор мог стать причиной обрушения дома в Приморье

Предварительно считается, что обрушение плиты, части стены и лестничного пролета между четвертым и пятым этажами жилого дома в поселке Новонежино в Приморском крае, случившееся в ночь на вторник, могло произойти из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры, или иного бытового фактора. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю.

Как стало известно ранее, из-за обрушения погибла 44-летняя женщина. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В то же время ТАСС сообщает еще о трех пострадавших, двое из которых госпитализированы.

Также ссылаясь на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, который утром во вторник прибыл к месту ЧП, агенство передает, что не подтвердилась версия о детонации в доме боеприпаса.