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15.10.2019 05:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине и Камчатке произошли землетрясения

Текст: Дина Непомнящая

Для жителей Сахалинской области и Камчатского края 15 октября день начался с небольших землетрясений.

Фото: Андрей Огородник/ТАСС
В Бурятии произошло землетрясение

По информации Главного управления МЧС по Сахалинской области, один из подземных толчков зафиксирован в 86 километрах к северо-востоку от города Южно-Курильска на глубине 114 километров. Магнитуда составила 5,4. Его почувствовали в расположенном неподалеку селе Малокурильское. Ощущаемость сейсмособытия эксперты оценили в два балла.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Спасатели осматривают здания и сооружения, проверяя наличие возможных повреждений.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,5 случилось в Авачинском заливе, в 188 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю, ссылаясь на сайт службы срочных донесений города Обнинск, сообщили, что эпицентр находился в точке с координатами 55.26 северной широты, 161.13 восточной долготы, на глубине 33 километров. Местное население колебаний земли не ощутило.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова ДФО Камчатский край
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