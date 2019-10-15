На Сахалине и Камчатке произошли землетрясения

Для жителей Сахалинской области и Камчатского края 15 октября день начался с небольших землетрясений.

По информации Главного управления МЧС по Сахалинской области, один из подземных толчков зафиксирован в 86 километрах к северо-востоку от города Южно-Курильска на глубине 114 километров. Магнитуда составила 5,4. Его почувствовали в расположенном неподалеку селе Малокурильское. Ощущаемость сейсмособытия эксперты оценили в два балла.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Спасатели осматривают здания и сооружения, проверяя наличие возможных повреждений.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,5 случилось в Авачинском заливе, в 188 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю, ссылаясь на сайт службы срочных донесений города Обнинск, сообщили, что эпицентр находился в точке с координатами 55.26 северной широты, 161.13 восточной долготы, на глубине 33 километров. Местное население колебаний земли не ощутило.