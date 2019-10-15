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15.10.2019 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажирский самолет Ан-24 экстренно вернулся в Якутск

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самолет Ан-24, выполнявший рейс из Якутска в Саккырыр (поселок Батагай-Алыта), вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом в соцсетях сообщила авиакомпания "Полярные авиалинии", которой принадлежит воздушное судно.

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На 21 минуте полета обнаружилось, что давление масла в левом двигателе упало. Поэтому командир принял решение о возврате.

"Экипаж выключил левый двигатель и произвел благополучную посадку в аэропорту Якутска", - говорится в сообщении.

На борту Ан-24 было 30 пассажиров, среди которых - пятеро детей. Никто не пострадал. Людей в пункт назначения доставило резервное судно.

По факту ЧП сформирована комиссия, проводится расследование.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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