Пассажирский самолет Ан-24 экстренно вернулся в Якутск

Самолет Ан-24, выполнявший рейс из Якутска в Саккырыр (поселок Батагай-Алыта), вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом в соцсетях сообщила авиакомпания "Полярные авиалинии", которой принадлежит воздушное судно.

На 21 минуте полета обнаружилось, что давление масла в левом двигателе упало. Поэтому командир принял решение о возврате.

"Экипаж выключил левый двигатель и произвел благополучную посадку в аэропорту Якутска", - говорится в сообщении.

На борту Ан-24 было 30 пассажиров, среди которых - пятеро детей. Никто не пострадал. Людей в пункт назначения доставило резервное судно.

По факту ЧП сформирована комиссия, проводится расследование.