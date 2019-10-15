Новости

В Абакане 16 октября объявили днем траура по погибшему мэру 10:11
Школу в Коми оштрафовали за отказ учить опоздавшего ученика 10:10
Посольство РФ следит за ситуацией вокруг россиян в аэропорту Барселоны 10:05
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону 10:03
Тюменские врачи заплатят пациенту за неправильно срощенные кости 09:59
Видео: собака на задних лапах толкает тележку с пассажиром 09:55
В Челябинске скончался один из пострадавших в ночной перестрелке 09:50
Счетная палата выявила способ не повышать зарплату соцработникам в регионах 09:46
В Красноярске вандалы подожгли памятник героям ВОВ 09:43
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в "Шереметьево" 09:40
В результате ДТП в Дагестане погибли два человека и четыре травмированы 09:33
В Хабаровском крае увеличат пособие на первенца 09:24
Наследный принц Саудовской Аравии пообещал посетить Чечню 09:22
В Дагестане три человека госпитализированы с сибирской язвой 09:17
Под Воронежем грузовик протаранил администрацию, водитель погиб 09:15
В Красноярском крае завели дело на пожарных, солгавших о тушении леса 09:11
На Дону объявлен в розыск водитель, протаранивший остановку с людьми 09:05
В Приморье в зону обрушения в пятиэтажном доме попали 17 квартир 09:03
Бастрыкин взял на контроль ДТП с пьяным полицейским под Воронежем 08:55
В Кировской области при пожаре погибло пять человек 08:37
Киев: "Формула Штайнмаера" - это болезненный компромисс 08:29
Названы города России с лучшими и худшими дорогами 08:20
СМИ: США пытаются лишить Россию Северного морского пути 08:05
Видео: Житель Приморья встретил на дороге семью леопарда 07:57
СМИ: США обсуждали возможность вывоза ядерного оружия с базы в Турции 07:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
15.10.2019 09:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Хабаровском крае увеличат пособие на первенца

Текст: Юлия Гарднер

С начала следующего года семьи Хабаровского края, где родился первенец, будут ежемесячно получать по 15 тысяч рублей. При этом выплату продлят до достижения ребенком трехлетнего возраста (сейчас она действует до полутора лет). Финансовую помощь окажут тем родителям, чей ребенок появился не раньше января 2018 года, сообщили в правительстве региона.

Фото: istock
Голикова рассказала, как вырастет маткапитал в 2020 году

Изменение размера выплаты связано с увеличением прожиточного минимума за второй квартал.

- С 2020 года ежемесячную выплату за первого ребенка смогут получать семьи, чей доход будет ниже двукратной величины прожиточного минимума - 30 520 рублей на одного члена семьи. Ее размер составит 15 181 рубль. Сейчас родители первенцев получают ежемесячно 14 051 рубль, - рассказали в минсоцзащиты края.

Тем, чей ребенок в этом году достиг полутора лет, и выплату в связи с этим прекратили, просят в январе 2020 года написать заявление о продлении в центры соцподдержки или МФЦ.

Сегодня в крае пособие на первенца получают 4595 семьи, из них 2936 оформили его в нынешнем году. Эта мера поддержки предусмотрена региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который является частью нацпроекта "Демография".

Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Общество Соцсфера Демография Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы города России с лучшими и худшими дорогами
Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии
На 30 полигонах ЮВО прошли боевые ракетные и артиллерийские стрельбы
Власти Приморья помогут жильцам дома, в котором произошел взрыв
Рейтинг Зеленского на Украине опустился на семь процентов