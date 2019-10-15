В Хабаровском крае увеличат пособие на первенца

С начала следующего года семьи Хабаровского края, где родился первенец, будут ежемесячно получать по 15 тысяч рублей. При этом выплату продлят до достижения ребенком трехлетнего возраста (сейчас она действует до полутора лет). Финансовую помощь окажут тем родителям, чей ребенок появился не раньше января 2018 года, сообщили в правительстве региона.

Изменение размера выплаты связано с увеличением прожиточного минимума за второй квартал.

- С 2020 года ежемесячную выплату за первого ребенка смогут получать семьи, чей доход будет ниже двукратной величины прожиточного минимума - 30 520 рублей на одного члена семьи. Ее размер составит 15 181 рубль. Сейчас родители первенцев получают ежемесячно 14 051 рубль, - рассказали в минсоцзащиты края.

Тем, чей ребенок в этом году достиг полутора лет, и выплату в связи с этим прекратили, просят в январе 2020 года написать заявление о продлении в центры соцподдержки или МФЦ.

Сегодня в крае пособие на первенца получают 4595 семьи, из них 2936 оформили его в нынешнем году. Эта мера поддержки предусмотрена региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который является частью нацпроекта "Демография".