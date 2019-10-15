В Приморье пенсионерки остановили поезд, чтобы покормить собак

Применить экстренное торможение пришлось машинисту грузового поезда в Приморье, чтобы не сбить двух находящихся на железнодорожных путях женщин. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по ДФО. Несанкционированная остановка составила около десяти минут.

О применении машинистом грузового поезда главного пути Владивосток-Москва экстренного торможения было сообщено в дежурную часть линейного пункта транспортной полиции на станции Спасск-Дальний.

Полицейские установили личности правонарушительниц. Оказалось, что две местные жительницы 80 и 66 лет решили покормить бездомных собак на противоположной стороне грузового парка станции. Они пытались перейти восемь железнодорожных путей в неустановленном для этого месте.

За действия, угрожающие безопасности движения железнодорожного транспорта, женщин оштрафуют.