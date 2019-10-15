В Приморье при взрыве в пятиэтажном доме погибла женщина

В три часа ночи с понедельника на вторник произошло обрушение перекрытий в пятиэтажном панельном доме в приморском поселке Новонежино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. Погибла женщина.

Обрушение произошло между пятым и четвертым этажами третьего подъезда. Упали потолочная плита, стена и лестничный пролет.

19 человек эвакуированы. Семеро пожилых жителей дома размещены в пункте временного размещения в местном клубе. На месте взрыва работают спастатели, полицейские, бригада медиков.

Утром в Новонежино выехали сотрудники судебно-экспертного учреждения испытательно-пожарной лаборатории Федеральной противопожарной службы МЧС России по Хабаровскому краю с мобильным модернизированным диагностическим комплексом по обследованию зданий и сооружений.

Как сказали "РГ" в пресс-службе краевой администрации, в поселок выехал губернатор края Олег Кожемяко. Со ссылкой на районную администрацию в пресс-службе говорят, что это был взрыв, но не взрыв газа.