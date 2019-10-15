В Приморье в зону обрушения в пятиэтажном доме попали 17 квартир

При обрушении части конструкций пятиэтажного панельного дома в поселке Новонежино в Приморском крае пострадали 17 квартир, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме произошло обрушение после хлопка. Погибла женщина, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Как предполагают в СУ СК по региону, причиной ЧП мог быть водонагреватель.

"Люди эвакуированы из третьего подъезда и двух квартир четвертого подъезда. Семнадцать квартир пострадало", - сказал собеседник агентства.

Эвакуировано 19 человек, семеро из которых размещены в местном клубе. Дополнительно развернут пункт временного размещения в школе-интернате поселка Смоляниново.