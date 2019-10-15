Видео: Житель Приморья встретил на дороге семью леопарда

Житель Хасанского района Приморья, на территории которого находится нацпарк "Земля леопарда", Владимир Федосеев передал сотрудникам заповедника видеокадры, которые он успел снять, встретив на дороге семью леопарда. Скорее всего, маму и двух котят, сообщила "РГ" специалист по связям с общественностью нацпарка Мария Окулова.

Встреча произошла вне территории "Земли леопарда" в нескольких километрах от поселка Краскино, где ранее леопардов не встречали.

- Мы не слышали, чтобы сюда заходили леопарды и не ожидали их увидеть. Эта встреча, конечно, впечатлила нас. Надеемся, что у мамы с котятами все будет хорошо и их никто не тронет, - говорит впечатленный встречей Владимир.

По словам директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка, человеку нечего опасаться: в отличие от амурского тигра, дальневосточный леопард не нападает первым на человека.

Но все-таки сотрудники нацпарка призывают жителей к бдительности, особенно водителей, раз звери вышли к дороге, а также охотников: леопарды находятся под строгой охраной на всей территории страны, а охота на него чревата уголовным преследованием и лишением свободы.