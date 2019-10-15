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15.10.2019 07:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Житель Приморья встретил на дороге семью леопарда

Текст: Ольга Журман

Житель Хасанского района Приморья, на территории которого находится нацпарк "Земля леопарда", Владимир Федосеев передал сотрудникам заповедника видеокадры, которые он успел снять, встретив на дороге семью леопарда. Скорее всего, маму и двух котят, сообщила "РГ" специалист по связям с общественностью нацпарка Мария Окулова.

Фото: iStock
Приморский нацпарк опубликовал фото своего "невидимого" леопарда

Встреча произошла вне территории "Земли леопарда" в нескольких километрах от поселка Краскино, где ранее леопардов не встречали.

- Мы не слышали, чтобы сюда заходили леопарды и не ожидали их увидеть. Эта встреча, конечно, впечатлила нас. Надеемся, что у мамы с котятами все будет хорошо и их никто не тронет, - говорит впечатленный встречей Владимир.

По словам директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка, человеку нечего опасаться: в отличие от амурского тигра, дальневосточный леопард не нападает первым на человека.

Но все-таки сотрудники нацпарка призывают жителей к бдительности, особенно водителей, раз звери вышли к дороге, а также охотников: леопарды находятся под строгой охраной на всей территории страны, а охота на него чревата уголовным преследованием и лишением свободы.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео
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