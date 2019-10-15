Власти Приморья помогут жильцам дома, в котором произошел взрыв

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал, что жильцам дома в поселке Новонежино, где из-за взрыва обрушились потолочная плита, стена и лестничный пролет, окажут материальную помощь, сообщает ТАСС.

Глава региона заявил, но на покупку вещей первой необходимости людям выделят по 10 тысяч рублей. Забрать имущество из своих квартир под наблюдением спасателей разрешили только части жильцов.

"На данный момент главная задача - это, конечно, вопросы расселения людей", - отметил Олег Кожемяко.

Для эвакуированных жителей дома организован пункт временного размещения в находящемся неподалеку от обрушившегося здания клубе. В ближайшее время планируется подготовить другой большой пункт на 100 человек в поселке Смоляниново.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС и специализированной пожарной части, медики и психологи. К разбору завалов приступят после прибытия экспертов.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 октября в пятиэтажном панельном доме в приморском поселке Новонежино произошло обрушение перекрытий. Погибла женщина. Есть пострадавшие. По предварительной версии, взорвался неисправный водонагреватель. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Из Хабаровска для обследования места происшествия направлен мобильный комплекс. Ожидается, что к вечеру он будет в Приморье, и с его помощью начнут осмотр здания.