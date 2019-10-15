КФУ и Гомельский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве

Совместный документ подписали ректором КФУ Ильшатом Гафуровым и ректором Гомельского госуниверситета Сергеем Хахомовым.

Договор был заключен в рамках I Международного форума по проблемам глобальной безопасности, приуроченного к 110-летнему юбилею Андрея Громыко. Организован он КФУ и Ассоциацией внешнеполитических исследований имени А.А.Громыко.

На форум прибыла представительная делегация из Беларуси. В ее состав вошел и ректор ГГУ имени Франциска Скорины Сергей Хахомов.

Встреча руководителей вузов состоялась по инициативе ректора КФУ Ильшата Гафурова.

Коллеги обсудили возрастающую роль совместных проектов и работу над глобальной конкурентоспособностью университетов России и Белоруссии.

"Последний раз в Беларуси я был 12 лет назад, и от этого визита у меня остались самые лучшие воспоминания. Высокий уровень качества университетов и промышленные предприятия, сумевшие сохранить и приумножить заложенный в них потенциал, дают надежду на успешное сотрудничество в будущем", - отметил ректор КФУ.

У обоих вузов в числе приоритетов: инженерное направление, экологические программы, сотрудничество с университетами Японии и гуманитарный блок.

В частности на встрече шла речь о программах подготовки учителей для национальных школ. И в Татарстане, и в Беларуси этому вопросу уделяется особое внимание.

"Сегодня мы положили начало сотрудничеству Казанского федерального университета и Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, подписав рамочное соглашение, которое в дальнейшем будет наполнено реальным содержанием благодаря работе наших лабораторий и кафедр. Форм сотрудничества великое множество: начиная от подачи совместных заявок в Российский фонд фундаментальных исследований и Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, участие в конференциях и взаимодействие в рамках ассоциации внешнеполитических исследований", - заявил Сергей Хахомов.