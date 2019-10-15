Мэр Саратова опроверг запрет детям отклоняться от маршрута в школу

Мэр Саратова Михаил Исаев опроверг якобы установленный в городе запрет детям отклоняться от маршрута в школу.

Ранее ряд изданий распространили информацию, что после произошедшего в Саратове убийства 9-летней девочки, муниципальные власти требуют от родителей детей, когда те отклоняются от разработанных безопасных маршрутов в школу, письменно информировать об этом учителей и руководство учебного заведения.

Как объяснил градоначальник, один из журналистов не разобрался и неправильно интерпретировал информацию, прозвучавшую на совещании, на котором он присутствовал.

- Председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая рассказала о том, что уже на протяжении некоторого времени для учащихся младших классов существуют утвержденные родителями маршруты "дом-школа-дом", по которым дети должны следовать в образовательное учреждение и из него. Это рекомендательная мера. О письменных уведомлениях о том, что ребенок изменил маршрут, речи не шло, - сообщает Михаил Исаев.

Как уточнил мэр, на совещании говорилось только о том, что если ребенок не посетит школу или пропустит часть уроков, родитель может сообщить об этом классному руководителю, например, через группу класса в мессенджере.

- Многие мамы и папы давно такой возможностью пользуются, - резюмирует Михаил Исаев.

Мэр также обратил внимание журналистов и своих подписчиков в Instagram, что не требовал спилить все деревья и снести все гаражи, а говорил только о необходимости провести благоустройство и избавиться от самовольных построек.